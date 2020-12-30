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Москва

Экс-участница «Дома-2» попала в «страшную аварию» 

Павел Тиунов 1 час назад
Экс-участница «Дома-2» попала в «страшную аварию»
Фото: соцсети
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анна Брянская попала в ДТП. Об этом она сама сообщила подписчикам на своей странице в Instagram.
Брянская опубликовала в сториз несколько видеороликов, на которых изображен разбитый автомобиль Skoda. Заметно, что удар пришелся в переднюю часть машины: вдавлена решетка радиатора, разбиты бампер и фары, согнут капот. В одной из публикаций экс-звезда «Дома-2» завила, что она не виновата в аварии, поскольку «стояла просто в пробке», сообщает издание Ytro.ru.

«Как только все начали ехать Я не успела и метра проехать Как они влетели в мою машину», — говорилось в сообщении, скрин которого имеется в распоряжении журналистов (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Примечательно, что в настоящее время сториз с комментарием Брянской о причинах аварии удален. Телезвезда показала подписчикам, как развивались события после ДТП. На место происшествия приехала ее коллега по телепроекту Мария Кохно, которая назвала случившееся «страшной аварией». Брянская в свою очередь заявила, что серьезно пострадала в инциденте: она разбила нос, на лице появился огромный синяк.

«Первые секунды я была без сознания и после идти не могла и в глазах потемнело. Приехала скорая, привела в чувства», — поделилась впечатлениями телезвезда.

Она также пожаловалась на работу медиков. По ее словам, она просидела в травматологии «кучу часов» перед приемом, затем выяснилось, что в клинике не работает техника.

«Так и помрешь пока тебя осмотрят. Я в шоке с больниц», — резюмировала девушка.

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