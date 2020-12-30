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Москва

СМИ узнали о возбуждении дела из-за публикации интимного видео с Тарзаном 

Rambler News Service и ещё 1 2 часа назад
Полиция возбудила уголовное дело из-за публикации интимного видео с участием танцора и шоумена Сергея Глушко (Тарзана), сообщает «МК» со ссылкой на источник.
По данным издания, дело возбудили по ст. 242 ч. 3 «б» (Незаконное изготовление и распространение порнографических материалов или предметов с использованием СМИ, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет).
Решение о возбуждении дела приняли на основе результатов экспертизы. Специалисты изучили видео с участием Глушко и пришли к выводу, что оно является порнографическим. Следствием займется УВД по Западному административному округу Москвы.
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В ноябре Таганский районный суд Москвы арестовал одну из подозреваемых в вымогательстве 2 млн руб. у Сергея Глушко. По данным агентства «Москва», она требовала у шоумена деньги взамен на нераспространение информации.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Глушко , МВД , Москва
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