Лолита решила уехать из России на заработки 

Певица Лолита Милявская рассказала, что в новогоднюю ночь даст концерт в Арабских Эмиратах. Об этом она заявила в интервью «Вечерней Москве».
Артистка отметила, что в этом году не стала наряжать елку, так как не видит в этом смысла.
«Уезжаю работать — в новогоднюю полночь у меня сольный концерт в Эмиратах. Там останусь отдыхать до Рождества», — пояснила Лолита.
Она также рассказала, что выступать будет для россиян, которые «круче любых шейхов».
«Я бриллиантов такого размера не видела. Шейхи во всем белом, скромные. Только у жен их на выходах выглядывает «Шанель» из-под паранджи. А русского человека видно издалека!» — заявила певица.
Лолита также отметила, что 2020 год выдался для нее непростым, но удалось «выбросить все лишнее и избавиться от всех, кто раздражал».
Как писал «Рамблер», в этом году певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным.