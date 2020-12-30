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Москва

Лолита решила уехать из России на заработки 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
Лолита решила уехать из России на заработки
Фото: РИА Новости
Певица Лолита Милявская рассказала, что в новогоднюю ночь даст концерт в Арабских Эмиратах. Об этом она заявила в интервью «Вечерней Москве».
Артистка отметила, что в этом году не стала наряжать елку, так как не видит в этом смысла.

«Уезжаю работать — в новогоднюю полночь у меня сольный концерт в Эмиратах. Там останусь отдыхать до Рождества», — пояснила Лолита.

Она также рассказала, что выступать будет для россиян, которые «круче любых шейхов».

«Я бриллиантов такого размера не видела. Шейхи во всем белом, скромные. Только у жен их на выходах выглядывает «Шанель» из-под паранджи. А русского человека видно издалека!» — заявила певица.

Лолита также отметила, что 2020 год выдался для нее непростым, но удалось «выбросить все лишнее и избавиться от всех, кто раздражал».
Как писал «Рамблер», в этом году певица официально оформила развод с пятым по счету мужем — тренером Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс затянулся, так как Лолита пыталась доказать, что их союз был фиктивным.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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