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Москва

«Я против пластики и каких-либо изменений в своём теле» 

Александр Котлеткин 1 час назад
30-летняя экс-звезда "Дома-2" Рита Керн разочаровалась в пластике. Обладательница восьмого размера груди и кукольной внешности написала в "Инстаграме" эмоциональный пост на тему женской красоты. Об этом сообщает Life.
«Я против пластики и каких-либо изменений в своём теле! Вот к какому выводу я пришла к 30 годам! Надеюсь, девушки прислушаются к моему мнению и опыту. Женщина, она красива сама по себе», — призвала Рита Керн своих подписчиков.
Девушка считает, что женщины красивы сами по себе, а мужчины навязывают им совершенно другой образ. Экс-звезда "Дома-2" сейчас жалеет, что легла под нож хирурга.
Рита Керн пришла на "Дом-2" в 2016 году. Девушка сделала несколько пластических операций, за что получила звание "королевы силикона".
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