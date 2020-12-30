30-летняя экс-звезда "Дома-2" Рита Керн разочаровалась в пластике. Обладательница восьмого размера груди и кукольной внешности написала в "Инстаграме" эмоциональный пост на тему женской красоты. Об этом сообщает Life.

«Я против пластики и каких-либо изменений в своём теле! Вот к какому выводу я пришла к 30 годам! Надеюсь, девушки прислушаются к моему мнению и опыту. Женщина, она красива сама по себе», — призвала Рита Керн своих подписчиков.

Девушка считает, что женщины красивы сами по себе, а мужчины навязывают им совершенно другой образ. Экс-звезда "Дома-2" сейчас жалеет, что легла под нож хирурга.

Рита Керн пришла на "Дом-2" в 2016 году. Девушка сделала несколько пластических операций, за что получила звание "королевы силикона".