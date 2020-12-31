Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой

«Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой», — пояснила она. Кроме того, спортсменка пожелала счастья бывшему мужу и его новой супруге. Фигуристы развелись 13 лет назад, на сегодняшний день их сын проживает с Авербухом.