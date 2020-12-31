Экс-жена Авербуха отреагировала на его свадьбу с Арзамасовой

До того, как российский спортсмен Илья Авербух женился на звезде сериала «Папины дочки» 25-летней актрисе Елизавете Арзамасовой, он состоял в браке фигуристкой Ириной Лобачевой. Бывшая жена Авербуха рассказала, что думает о новой супруге Авербуха.
Лобачева отметила, что перед свадьбой она пообщалась с Арзамасовой и им удалось найти общий язык. «Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи», — заявила она в беседе с «Комсомольской правдой». Она добавила, что еще не успела поздравить молодоженов из-за напряженного графика, но ее сын Мартин уже сделал это.
«Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год — со мной или с ним и Лизой», — пояснила она. Кроме того, спортсменка пожелала счастья бывшему мужу и его новой супруге. Фигуристы развелись 13 лет назад, на сегодняшний день их сын проживает с Авербухом.
Ранее единственный сын Лобачевой и Авербуха отреагировал на свадьбу отца. Под публикацией с видео, на котором запечатлен момент бракосочетания, Мартин написал комментарий. Новоиспеченные муж и жена до последнего не сообщали о намерении пожениться. По этой причине свадьба фигуриста и актрисы стала полной неожиданностью даже для близких.
Напомним, Авербух познакомился с Арзамасовой в 2011 году во время проекта «Ледниковый период». Фигурист был наставником актрисы и чемпиона мира в танцах на льду Максима Ставийского, которые выступали на шоу в паре. Об отношениях Авербуха и Арзамасовой стало известно летом этого года. О свадьбе сообщил сам спортсмен, разместив на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлен момент бракосочетания. Авербух сопроводил его подписью «Маршрут построен!»