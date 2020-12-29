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Скандал с участием Киркорова на новогоднем огоньке запомнился надолго 

penzainform.ru 1 час назад
Скандал с участием Киркорова на новогоднем огоньке запомнился надолго
Фото: РИА Новости
Какой праздник без блистательного и великолепного Филиппа Киркорова! Ни один новогодний телеконцерт без него не обходится. Правда, зрители часто и не догадываются, что стоит за этой красотой, шиком и блеском…

"Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда", — писала Анна Ахматова. Когда бы вы знали, как рождаются эти новогодние "огоньки"…

О том, как работалось с Филиппом Киркоровым, рассказала хореограф Алла Сигалова, ставившая номера многим звездам. "У нас все было расписано на съемочной площадке, — вспоминает Сигалова. — Расписано по минутам! А я работала с Лаймой и немного задержалась!"
Словом, уже было время съемок Киркорова, а в кадре до сих пор находилась Вайкуле. Что тут началось с королем российской эстрады!

"Он говорил плохие слова на все, — пожаловалась Сигалова Максиму Галкину в программе "Сегодня вечером". — И если бы не Константин Львович Эрнст (генеральный директор Первого канала — Прим. ред.), мы бы Филиппа не успокоили".

Справедливости ради надо заметить, что все это — дела давно минувших дней. История, рассказанная Сигаловой, случилось еще в середине 90-х, когда на Первом канале шел многосерийный новогодний проект "Старые песни о главном". С тех пор многое в привычках Филиппа Киркорова изменилось — скандалов он больше не устраивает, стал терпимее и спокойнее. Хотя если вдруг столкнется с халтурой или непрофессионализмом, молчать не станет, потому что от природы — перфекционист.
Появится он и в "Новогодней ночи на Первом" сразу после боев курантов 1 января 2021 года. Его номер в этом году снимали первым. На всякий случай. Чтобы ждать никого не пришлось и нервничать.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Сигалова , Анна Ахматова , Константин Эрнст , Максим Галкин
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