Цымбалюк-Романовская сообщила об угрозах экс-жены Джигарханяна

Бывшая возлюбленная Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская назвала угрозами заявление второй жены артиста Татьяны Власовой. Об этом пишет ФАН.
Как сообщал «Рамблер», Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Они поженились в 2016 году, а через год развелись. 14 ноября актер скончался в возрасте 85 лет. В эфире программы «Прямой эфир» вторая жена актера Татьяна Власова заявила, что могла бы дать сопернице «по морде» и спустить ее с лестницы.
Виталина Цымбалюк-Романовская расценила слова Власовой как угрозу и отметила, что может подать на нее в суд.
«Она — невоспитанный, глупый, нездоровый человек. Я не могу говорить ничего о таких людях», — подчеркнула пианистка.
Цымбалюк-Романовская также усомнилась в адекватности Власовой и призвала ее посетить врача.
«Таким людям нужно сходить к доктору и получить заключение, а потом мы будем его комментировать. Наверное, так лучше всего будет. Я стараюсь не общаться с подобными людьми», — отметила она.
После смерти Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников актера, в частности, Татьяну Власову и пасынка Степана, в ненадлежащем уходе. Степан Джигарханян же назвал Цымбалюк-Романовскую «женой на час», обвинил ее в спекуляциях и заявил, что за жизнь его отца боролись лучшие врачи.