Цымбалюк-Романовская сообщила об угрозах экс-жены Джигарханяна

Как сообщал «Рамблер», Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой Армена Джигарханяна. Они поженились в 2016 году, а через год развелись. 14 ноября актер скончался в возрасте 85 лет. В эфире программы «Прямой эфир» вторая жена актера Татьяна Власова заявила, что могла бы дать сопернице «по морде» и спустить ее с лестницы.

Виталина Цымбалюк-Романовская расценила слова Власовой как угрозу и отметила, что может подать на нее в суд.

«Она — невоспитанный, глупый, нездоровый человек. Я не могу говорить ничего о таких людях», — подчеркнула пианистка.

Цымбалюк-Романовская также усомнилась в адекватности Власовой и призвала ее посетить врача.

«Таким людям нужно сходить к доктору и получить заключение, а потом мы будем его комментировать. Наверное, так лучше всего будет. Я стараюсь не общаться с подобными людьми», — отметила она.