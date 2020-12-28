Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Киркоров перевоплотился в алкоголика в новом клипе Бузовой 

Вероника Полынина 1 час назад
Киркоров перевоплотился в алкоголика в новом клипе Бузовой
Фото: Instagram
Филипп Киркоров превратился в сантехника-алкоголика в новом клипе Ольги Бузовой и Давы Манукяна.
Бузова и Манукян представили видео на совместную песню «Снежинки». Сама Бузова охарактеризовала клип как «новогодний мини-фильм». В нем сыграли Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гном Гномыч (Саша Плющенко), Марина Федункив и другие знаменитости.
Киркоров сыграл отца героини Ольги Бузовой и перевоплотился из «короля российской эстрады» в сантехника-алкоголика с выбитым зубом, растрепанными волосами и пивным животом под тельняшкой.
По словам Киркорова, он превратился «из снегурочки в снежинку» и настолько вжился в свой образ, что не может выйти из него, чтобы посещать другие серьезные мероприятия.
Поклонники отметили, что роль алкоголика Киркорову удалась.
За девять часов, прошедшие с момента публикации «Снежинок», клип набрал более 800 тысяч просмотров.
Как сообщал «Рамблер», ранее певец Николай Басков рассказал, что Киркоров позвонил ему и предложил, чтобы их похоронили вместе.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Николай Басков , Яна Рудковская , Марина Федункив
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение