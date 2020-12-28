Киркоров перевоплотился в алкоголика в новом клипе Бузовой 

Филипп Киркоров превратился в сантехника-алкоголика в новом клипе Ольги Бузовой и Давы Манукяна.

Киркоров сыграл отца героини Ольги Бузовой и перевоплотился из «короля российской эстрады» в сантехника-алкоголика с выбитым зубом, растрепанными волосами и пивным животом под тельняшкой.

По словам Киркорова, он превратился «из снегурочки в снежинку» и настолько вжился в свой образ, что не может выйти из него, чтобы посещать другие серьезные мероприятия.

Поклонники отметили, что роль алкоголика Киркорову удалась.

За девять часов, прошедшие с момента публикации «Снежинок», клип набрал более 800 тысяч просмотров.