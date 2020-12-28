Гагарина развелась с Исхаковым

Мировой суд Юго-Восточного округа расторг брак Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова, сообщает «Московский комсомолец».
Слухи о том, что в семье Гагариной и Исхакова произошел разлад, ходили давно, но подтвердились весной этого года. Дмитрий признался, что они с супругой расстались, тогда как сама Полина продолжала хранить молчание.
Гагарина и Исхаков ни разу не появились в мировом суде, где рассматривалось дело о разводе. Их интересы представляли адвокаты. Согласно решению суда, 3-летняя Мия останется с мамой, но сможет видеться с отцом.
О том, как бывшие супруги поделили совместно нажитое имущество, пока ничего не известно.
Как сообщал «Рамблер», певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков начали встречаться в 2013 году, а поженились в 2014-м. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Для Полины Гагариной брак с Исхаковым стал вторым. От первого мужа Петра Кислова у певицы есть сын Андрей, сейчас ему 13 лет.