Гагарина развелась с Исхаковым

Слухи о том, что в семье Гагариной и Исхакова произошел разлад, ходили давно, но подтвердились весной этого года. Дмитрий признался, что они с супругой расстались, тогда как сама Полина продолжала хранить молчание.

Гагарина и Исхаков ни разу не появились в мировом суде, где рассматривалось дело о разводе. Их интересы представляли адвокаты. Согласно решению суда, 3-летняя Мия останется с мамой, но сможет видеться с отцом.

О том, как бывшие супруги поделили совместно нажитое имущество, пока ничего не известно.