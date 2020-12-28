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Москва

Фанаты отказались разделить радость Подольской и Преснякова 

Вероника Полынина 2 часа назад
Фанаты уличили Подольскую и Преснякова в лицемерии
Фото: Instagram
Владимира Преснякова и Наталью Подольскую раскритиковали за покупку квартиры в элитном жилом комплексе на Кутузовском проспекте в Москве во время пандемии и отсутствия заработков.
Пресняков и Подольская в октябре вновь стали родителями. У пары родился сын Иван. С появлением второго общего ребенка супруги решили подумать о покупке квартиры в столице — сейчас Владимир и Наталья живут в загородном доме.
Подольская решила поделиться с поклонниками новостью о том, что их выбор пал на элитный ЖК на Кутузовском проспекте.

«Небольшой, со двором без машин (для родителей это очень важно), с парком через дорогу и поблизости с природным заповедником Долина реки Сетунь. В окружении комплекса множество садов и школ. А главное в нашей квартире потолки 5 (!) метров! Я всегда мечтала об этом!» — написала Подольская в Instagram.

Подписчики певицы уличили ее в обмане. Многие не поверили, что из загородного дома можно «расширяться» в городскую квартиру, хоть и с пятиметровыми потолками.

«Из собственного дома в квартиру? Что за бред?» — написал один их комментаторов.

Другие же припомнили Преснякову и Подольской многочисленные жалобы коллег по цеху о бедственном положении артистов в условиях пандемии коронавируса.

«Я конечно поздравляю, но вот парадокс, плачут работы нет, денег нет, но на новое жилье есть», — написал другой пользователь.

Ранее, как писал «Рамблер», Владимир Пресняков неожиданно заявил в интервью, что у него четверо детей. Оказалось, что своим четвертым ребенком певец называет отца — Владимира-Преснякова-старшего.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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