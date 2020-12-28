Фанаты нашли редкое совместное фото Пугачевой и Ротару 

Поклонники Аллы Пугачевой обнаружили в Сети редкое фото: на снимке Примадонна позирует со своей коллегой Софией Ротару и ее внуками — Анатолием и Софией. Архивная фотография опубликована на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram.

Предположительно, фотография сделана около 8 лет назад. Внучке Ротару Софии Евдокименко на снимке около 10-11 лет. Сейчас девушке 19, недавно в СМИ появилась информация, что она собралась замуж за предпринимателя Дениса Жданова

Совместно фото скорее всего сделано летом на отдыхе, возможно, в Юрмале, где у Аллы Борисовны есть дом и где летом проходят многочисленные выступления звезд эстрады с постсоветского пространства.

Поклонники отметили в комментариях, что фото Пугачевой и Ротару опровергает ходившие с незапамятных времен слухи о натянутых отношениях двух артисток.