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Москва

Фанаты нашли редкое совместное фото Пугачевой и Ротару 

Вероника Полынина 38 минут назад
Фанаты нашли редкое совместное фото Пугачевой и Ротару
Фото: РИА Новости
Поклонники Аллы Пугачевой обнаружили в Сети редкое фото: на снимке Примадонна позирует со своей коллегой Софией Ротару и ее внуками — Анатолием и Софией. Архивная фотография опубликована на фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram.
Предположительно, фотография сделана около 8 лет назад. Внучке Ротару Софии Евдокименко на снимке около 10-11 лет. Сейчас девушке 19, недавно в СМИ появилась информация, что она собралась замуж за предпринимателя Дениса Жданова.
Совместно фото скорее всего сделано летом на отдыхе, возможно, в Юрмале, где у Аллы Борисовны есть дом и где летом проходят многочисленные выступления звезд эстрады с постсоветского пространства.
Поклонники отметили в комментариях, что фото Пугачевой и Ротару опровергает ходившие с незапамятных времен слухи о натянутых отношениях двух артисток.
Ранее, как писал «Рамблер», о своих отношениях с Аллой Пугачевой рассказал певец Дима Билан. Он сообщил, что разговаривает с Пугачевой, «немножечко припустив глаза». «Я даже как-то ей сказал: „Алла Борисовна, я не знаю, как с вами общаться, вы просто для меня человек из космоса“, — поделился Билан.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Денис Жданов , София Евдокименко , Дима Билан , София Ротару , Алла Пугачева
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