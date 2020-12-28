Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Руслана Писанка задумалась о работе в такси 

Украина.ру 32 минуты назад
Руслана Писанка задумалась о работе в такси
Фото: Instagram
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка в уходящем 2020 году, когда большинство артистов жаловалось на отсутствие работы, попробовала себя в новом амплуа — режиссера спектакля, но если придется, утверждает она, готова зарабатывать и в такси, сообщила газета «КП в Украине» 27 декабря.
По словам ведущей, помимо работы режиссера, в постановке она была еще продюсером, актрисой, костюмером и декоратором, но даже если работа в театре не заладится, отчаиваться она не намерена.

«Я за то, чтобы люди сейчас не ныли, а искали в себе новые качества. Вообще ныть — это очень плохо. У нас тоже с деньгами было не очень, и мы с мужем решили: если что — будем садиться в машину и таксовать. Гламур хорош в мирное и сытое время, а когда время не очень сытое, то все откладывают свои гламурные вещи, надевают робу и идут работать», — заявила Писанка.

Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, а еще актриса является автором книги «Кулинарные соблазны от Киевской Руси».
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Последние новости
Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Не только локдаун: астролог огорчил украинцев перед Новым годом Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Минздрав рекомендовал украинцам отказаться от национального продукта Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии Тихановская сделала заявление о вакцине для Белоруссии
Комментарии
Шоу-бизнес , Руслана Писанка
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Пьяный дрессировщик частного цирка избил животных и попал на видео
00:46
Пьяный дрессировщик частного цирка избил животных и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Пассажирка отвесила таксисту оплеуху из-за мата
01:45
Пассажирка отвесила таксисту оплеуху из-за мата
Происшествия Новости Москвы
Харламов высмеял боевую технику Гордона и Соловьева
00:51
Харламов высмеял боевую технику Гордона и Соловьева
Шоу-бизнес
Больше видео