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Москва

Бузову от провала спасли поклонники 

Ирина Лебедева 1 час назад
Бузову от провала спасли поклонники
Фото: Instagram
Очередной этап шоу «Ледниковый период завершился. И завершился, отчасти, неожиданно.
Ольга Бузова, которая не имела шансов попасть даже в тройку призеров, все же получила награду.
Они с напарником Дмитрием Соловьевым взяли приз зрительских симпатий — звезду спасли поклонники. Телезрители активно голосовали за эту пару, высоко оценив упорство и волю к победе поющей телеведущей.
Первое место было предопределено — на протяжении всех выступлений высокий класс демонстрировала актриса Ольга Кузьмина, катавшаяся практически профессионально.
Их дуэт с Александром Энбертом и стал победителем проекта.
Второе место заняли Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова, третье — Регина Тодоренко и Роман Костомаров.
Как ранее писал „Рамблер“, популярная певица Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев в финале „Ледникового периода“ выступили под песню If You Go Away в исполнении Регины Веласкес.
На протяжении всего сезона Бузова признавалась, что мечтает получить наивысший балл от членов жюри, однако сделать этого никак не получалось.
В финальном выпуске мечта Бузовой все же сбылась — все члены жюри поставили паре наивысший балл и за артистизм, и за технику.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Роман Костомаров , Ольга Кузьмина , Вячеслав Чепурченко , Дмитрий Соловьев , Александр Энберт , Регина Тодоренко , Яна Хохлова , Ольга Бузова
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