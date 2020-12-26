Продюсера дома тиктокеров обвинили в домогательствах 

В сети разгорается серьезный скандал. На YouTube-канале «Пушка» вышел выпуск, который посвящен жалобам на сексуальные домогательства основателя проекта Lemonad House Александра Исамбаева к парням-блогерам, жителям дома тиктокеров.
В выпуске собраны шесть интервью от молодых ребят, которые были вынуждены покинуть дом тиктокеров, по их словам, из-за недвусмысленных предложений от продюсера.
Интервью дали Конг Ву (16 лет), Андрей Карпенко (17 лет), Сергей Романов (19 лет), Даня Черкасов (20 лет), Антон (20 лет) и еще один тиктокер, который пожелал остаться неизвестным.
Их истории схожи. Как рассказал Сергей Романов, Исамбаев полез к нему с поцелуями. После этого молодой человек сбежал из Lemonad House.
Дане Черкасову было обещано протежирование после того, как тот «отдаст то, что он якобы должен».
В случае в Антоном Карпенко продюсер позволил себе распускать руки.
Сам Александр Исамбаев в разговоре с ведущей выпуска Ксюшей Хоффман назвал обвинения «грязным хайпом», парней — наркоманами, а свое поведение — просто шуткой.
«Я прекрасно знаю политику этих ребят, именно поэтому они выбыли из нашего дома — они не соответствовали нашей философии и политике», — приводит слова основателя Lemonad House телеканал 360.
После выпуска «Пушка» проинформировала зрителей о том, что вслед за самыми смелыми подтягиваются еще тиктокеры, готовы также рассказать об аналогичных случаях.
Как ранее писал «Рамблер», Дома блогеров — творческие объединения, в составе которых звёзды соцсетей живут вместе, снимают видео и генерируют идеи для постов.
Тренд на совместное проживание молодых блогеров появился в мире в 2019 году.
В России дома блогеров начали открываться в начале 2020-го.