Продюсера дома тиктокеров обвинили в домогательствах 

В сети разгорается серьезный скандал. На YouTube-канале «Пушка» вышел выпуск, который посвящен жалобам на сексуальные домогательства основателя проекта Lemonad House Александра Исамбаева к парням-блогерам, жителям дома тиктокеров.

В выпуске собраны шесть интервью от молодых ребят, которые были вынуждены покинуть дом тиктокеров, по их словам, из-за недвусмысленных предложений от продюсера.

Их истории схожи. Как рассказал Сергей Романов, Исамбаев полез к нему с поцелуями. После этого молодой человек сбежал из Lemonad House.

Дане Черкасову было обещано протежирование после того, как тот «отдаст то, что он якобы должен».

В случае в Антоном Карпенко продюсер позволил себе распускать руки.

Сам Александр Исамбаев в разговоре с ведущей выпуска Ксюшей Хоффман назвал обвинения «грязным хайпом», парней — наркоманами, а свое поведение — просто шуткой.

«Я прекрасно знаю политику этих ребят, именно поэтому они выбыли из нашего дома — они не соответствовали нашей философии и политике», — приводит слова основателя Lemonad House телеканал 360.

После выпуска «Пушка» проинформировала зрителей о том, что вслед за самыми смелыми подтягиваются еще тиктокеры, готовы также рассказать об аналогичных случаях.

Как ранее писал «Рамблер», Дома блогеров — творческие объединения, в составе которых звёзды соцсетей живут вместе, снимают видео и генерируют идеи для постов.

Тренд на совместное проживание молодых блогеров появился в мире в 2019 году.

В России дома блогеров начали открываться в начале 2020-го.