Звезда «Пацанок» Петрова рассказала про отношения с Биланом 

Дима Билан уже много раз выкладывал в инстаграме фотографии с Настей Петровой из шоу «Пацанки».

Из фотоотчетов следует, что у Димы и Насти немало точек пересечения — но что все-таки их связывает?

Несмотря на то, что молодые люди даже волосы покрасили в одинаковый цвет, поклонники все же сомневаются, что между ними — роман.

На шоу «Алена, блин!» у Насти попытались разузнать, что же связывает ее со знаменитым певцом.

Настя не сдавалась.

Она рассказала, что Дима поддерживал ее, когда она участвовала в проекте «Пацанки» — там они и познакомились. Они снимали смешные видео для TikTok.

Так и завязались приятельские отношения. Билан не раз приглашал Настю в гости, но девушка комментировать эту тему не стала.