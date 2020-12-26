Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Звезда «Пацанок» Петрова рассказала про отношения с Биланом 

Ирина Лебедева 1 час назад
Звезда «Пацанок» Петрова рассказала про отношения с Биланом
Фото: Instagram
Дима Билан уже много раз выкладывал в инстаграме фотографии с Настей Петровой из шоу «Пацанки».
Из фотоотчетов следует, что у Димы и Насти немало точек пересечения — но что все-таки их связывает?
Несмотря на то, что молодые люди даже волосы покрасили в одинаковый цвет, поклонники все же сомневаются, что между ними — роман.
На шоу «Алена, блин!» у Насти попытались разузнать, что же связывает ее со знаменитым певцом.
Настя не сдавалась.
Она рассказала, что Дима поддерживал ее, когда она участвовала в проекте «Пацанки» — там они и познакомились. Они снимали смешные видео для TikTok.
Так и завязались приятельские отношения. Билан не раз приглашал Настю в гости, но девушка комментировать эту тему не стала.

«У нас нет точных отношений. Дружеские, не дружеские — непонятно. Мы просто общаемся… Цветами меня не встречают, двери открывают… Подарки я не люблю. Знакомства вообще есть разные. Он мне говорит, что я настоящая. Я просто такая, какая есть», приводит слова Петровой 5 Канал.

Как ранее писал «Рамблер», недавно Дима Билан прокомментировал слухи об их отношениях с Настей Петровой на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Артист рассказал, что «прикипел» к девушке и что ему очень нравится ее взгляд на жизнь.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение