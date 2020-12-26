Звезда «Пацанок» Петрова рассказала про отношения с Биланом 

Дима Билан уже много раз выкладывал в инстаграме фотографии с Настей Петровой из шоу «Пацанки».
Из фотоотчетов следует, что у Димы и Насти немало точек пересечения — но что все-таки их связывает?
Несмотря на то, что молодые люди даже волосы покрасили в одинаковый цвет, поклонники все же сомневаются, что между ними — роман.
На шоу «Алена, блин!» у Насти попытались разузнать, что же связывает ее со знаменитым певцом.
Настя не сдавалась.
Она рассказала, что Дима поддерживал ее, когда она участвовала в проекте «Пацанки» — там они и познакомились. Они снимали смешные видео для TikTok.
Так и завязались приятельские отношения. Билан не раз приглашал Настю в гости, но девушка комментировать эту тему не стала.
«У нас нет точных отношений. Дружеские, не дружеские — непонятно. Мы просто общаемся… Цветами меня не встречают, двери открывают… Подарки я не люблю. Знакомства вообще есть разные. Он мне говорит, что я настоящая. Я просто такая, какая есть», приводит слова Петровой 5 Канал.
Как ранее писал «Рамблер», недавно Дима Билан прокомментировал слухи об их отношениях с Настей Петровой на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Артист рассказал, что «прикипел» к девушке и что ему очень нравится ее взгляд на жизнь.