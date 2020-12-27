Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Тарасова заявила, что «давно бы умерла» без «Ледникового периода» 

News.ru и ещё 2 49 минут назад
Тарасова уверена, что «давно бы умерла» без «Ледникового периода»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в финальном выпуске «Ледникового периода» заявила, что давно бы умерла, если бы не была привлечена к ежегодной работе в шоу.
В субботу, 26 декабря, в эфире вышел заключительный в этом сезоне выпуск шоу «Ледниковый период». Выступая с речью после окончания прокатов и церемонии награждения победителей, тренер и член жюри Татьяна Тарасова поблагодарила всех организаторов и участников ледового шоу.
Это прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас и мы каждый год занимаемся вот этой прелестью, смотрим на вас и через вас узнаем что-то новое, — сказала она.
Тарасова отметила, что много лет работала тренером и сейчас ей очень повезло, когда её тренерская карьера была окончена.
Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает. Если что, я готова и дальше. Люблю вас. Спасибо, — заявила Тарасова.
Напомним, что в субботу, 26 декабря, зрители простились с очередным сезоном популярного шоу «Ледниковый период», в эфир вышел последний выпуск программы. Многие участники, как и сам главный продюсер шоу Илья Авербух, произнесли трогательные речи.
Победителями нынешнего сезона шоу «Ледниковый период» стала пара Александр Энберт — Ольга Кузьмина. Первое место они заняли по сумме баллов за 12 показанных в ходе проекта номеров.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
News.ru: последние новости
Монеточка вышла замуж за своего продюсера Монеточка вышла замуж за своего продюсера Киркоров хочет жениться на одной из суррогатных матерей своих детей Киркоров хочет жениться на одной из суррогатных матерей своих детей Экс-помощница Лужкова избила певицу Калашникову из-за Шаляпина Экс-помощница Лужкова избила певицу Калашникову из-за Шаляпина
Комментарии
Шоу-бизнес , СССР , Илья Авербух , Татьяна Тарасова , Ольга Кузьмина , Александр Энберт
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение