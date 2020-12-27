Тарасова уверена, что «давно бы умерла» без «Ледникового периода»

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в финальном выпуске «Ледникового периода» заявила, что давно бы умерла, если бы не была привлечена к ежегодной работе в шоу.

В субботу, 26 декабря, в эфире вышел заключительный в этом сезоне выпуск шоу «Ледниковый период». Выступая с речью после окончания прокатов и церемонии награждения победителей, тренер и член жюри Татьяна Тарасова поблагодарила всех организаторов и участников ледового шоу.

Это прекрасная затея, которая много лет назад ошеломила нас и мы каждый год занимаемся вот этой прелестью, смотрим на вас и через вас узнаем что-то новое, — сказала она.

Тарасова отметила, что много лет работала тренером и сейчас ей очень повезло, когда её тренерская карьера была окончена.

Наверное, я бы уже давно умерла, если бы не эта работа, которая меня тоже захватывает. Если что, я готова и дальше. Люблю вас. Спасибо, — заявила Тарасова.

Напомним, что в субботу, 26 декабря, зрители простились с очередным сезоном популярного шоу «Ледниковый период», в эфир вышел последний выпуск программы. Многие участники, как и сам главный продюсер шоу Илья Авербух , произнесли трогательные речи.