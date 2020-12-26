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Москва

За подругой Жигунова охотятся приставы 

Ирина Лебедева 1 час назад
За подругой Жигунова охотятся приставы
Фото: Instagram
Сергей Жигунов некоторое время назад вновь развелся с супругой, актрисой Верой Новиковой. Когда-то они расставались из-за его романа с Заворотнюк.
Позднее экс-супруги воссоединились. Но не так давно Жигунов во второй раз ушел от Новиковой. Ради Виктории Ворожбит из Владивостока, которая похожа на Анастасию Заворотнюк как сестра-близнец, - информирует «Комсомольская правда».
Ранее Виктория была замужем. Ее супруг — достаточно известный в тех краях бизнесмен Виктор Суханов, и после ухода жены он намерен оставить ее без гроша.
Сейчас бывшие супруги судятся за имущество. Пока побеждает Суханов. По суду она обязана платить ипотеку за дом, доставшийся ей после развода.
Когда-то Виктория и Виктор выступали созаемщиками по кредиту.
Ворожбит потребовала себе половину стоимости коттеджа, а пока шли суды — экс-супруг платил кредит единолично.
По решению суда Виктория обязана выплатить около 200 тысяч рублей. Однако она не стала погашать задолженность, в результате чего дело попало к приставам.
Кстати, на том же сайте ФСПП за девушкой числятся долги за парковку и две налоговые претензии.
Как ранее писал «Рамблер», Вера Новикова рассказала в программе «Судьба человека» об изменах Жигунова.
Она сообщила, что впервые муж признался в измене, когда их общему ребенку исполнилось 6 лет. Новикова отметила, что тогда Жигунов не ушел из семьи. По ее словам, им удалось «это пережить».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Вера Новикова , Комсомольская правда
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