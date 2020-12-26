Харламов пожаловался на болезни интимного характера 

Харламов неожиданно во всеуслышание рассказал о проблемах со здоровьем.

На Youtube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» Гарик публично пожаловался на болячки, о которых люди обычно предпочитают молчать.

Так, для начала он рассказал, что в 14 лет ему сделали обрезание. Причем якобы не по религиозным соображениям, а «для эстетики», и на операции настоял отец Харламова.

А еще у него геморрой. Как оказалось, Гарик тоже это оперировал.

«Эту болезнь назвали четко, она такая и есть. Это реальный гемор! Как это проявляется? Ездишь такой на машине, слушаешь музыку, все хорошо, а потом думаешь: "Что у тебя в ж..е? Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно», — приводит слова шоумена «Комсомольская правда».

В завершение шокирующих откровений юморист живописал свои страдания при приступе мочекаменной болезни.

Однажды в рижском казино у Харламова случился приступ, и он от боли в прямом смысле слова катался по полу, пока не приехала скорая помощь.

Его обезболили, госпитализировали и — о чудо — камень вышел сам. Мучения тут же прекратились, Гарик поехал обратно делать ставки.

«Катался на полу по этому казино в одних трусах, это было в первый раз со мной, думал, что умираю. Но после того, как камень вышел, боль тут же прекратилась. Буквально через 3 часа я вернулся снова в казино».

Она отметила, что не единожды подавала на развод, в результате «устала, ушла от мужа и счастлива».