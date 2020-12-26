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Москва

Харламов пожаловался на болезни интимного характера 

Ирина Лебедева 1 час назад
Харламов пожаловался на болезни интимного характера
Фото: Instagram
Харламов неожиданно во всеуслышание рассказал о проблемах со здоровьем.
На Youtube-шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю» Гарик публично пожаловался на болячки, о которых люди обычно предпочитают молчать.
Так, для начала он рассказал, что в 14 лет ему сделали обрезание. Причем якобы не по религиозным соображениям, а «для эстетики», и на операции настоял отец Харламова.
А еще у него геморрой. Как оказалось, Гарик тоже это оперировал.

«Эту болезнь назвали четко, она такая и есть. Это реальный гемор! Как это проявляется? Ездишь такой на машине, слушаешь музыку, все хорошо, а потом думаешь: "Что у тебя в ж..е? Сидеть невозможно, стоять невозможно, ничего невозможно», — приводит слова шоумена «Комсомольская правда».

В завершение шокирующих откровений юморист живописал свои страдания при приступе мочекаменной болезни.
Однажды в рижском казино у Харламова случился приступ, и он от боли в прямом смысле слова катался по полу, пока не приехала скорая помощь.
Его обезболили, госпитализировали и — о чудо — камень вышел сам. Мучения тут же прекратились, Гарик поехал обратно делать ставки.

«Катался на полу по этому казино в одних трусах, это было в первый раз со мной, думал, что умираю. Но после того, как камень вышел, боль тут же прекратилась. Буквально через 3 часа я вернулся снова в казино».

Как ранее писал «Рамблер», ранее экс-супруга юмориста актриса Кристина Асмус рассказала, что сама решила бросить супруга.
Она отметила, что не единожды подавала на развод, в результате «устала, ушла от мужа и счастлива».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Азамат Мусагалиев , Кристина Асмус , Комсомольская правда
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