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Вдова Джигарханяна пожалела Цымбалюк-Романовскую 

Ирина Лебедева 50 минут назад
Вдова Джигарханяна пожалела Цымбалюк-Романовскую
Фото: РИА Новости
Татьяна Власова, чей полувековой брак был разрушен из-за Цымбалюк-Романовской, добрых чувств к Виталине не питает.
И, если своего супруга она в итоге простила и вернулась к нему в последние годы его жизни, то по поводу разлучницы у нее мнение однозначное.
Молодая блондинка умело воспользовалась ситуацией, чтобы получить доступ к материальным благам очень немолодого и нездорового человека.
По словам Власовой, у нее было желание просто хорошенько наподдать дамочке.

«Могла бы … дать ей, извините, по морде, спустить ее с лестницы», — цитирует слова вдовы «Московский комсомолец».

Однако, когда такой шанс Татьяне представился, в ней неожиданно проснулась жалость к бывшей сопернице.
Она столкнулась с Цымбалюк-Романовской лицом к лицу, и та бросилась бежать. Как раз — по лестнице.

«А у меня екнуло, я подумала: сейчас упадет пианистка и пальцы сломает…», — рассказала Власова.

И ни пинка, ни оплеухи Виталине не отвесила.
Как ранее писал «Рамблер», Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись.
В июне стало известно, что Власова переехала к Джигарханяну в Москву. 14 ноября актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.
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Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Московский комсомолец
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