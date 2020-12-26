Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

Васильев и Моргенштерн сдали ДНК-тест на родство 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Васильев и Моргенштерн сдали ДНК-тест на родство
Фото: Instagram
Удивительное сходство обладающих достаточно нестандартной внешностью историка моды Александра Васильева и популярного рэпера Моргенштерна давно замечено публикой.
А если взглянуть на фотографию Васильева в молодости — вообще одно лицо.
Коллаж из фотографий Васильева и Моргенштерна был показан на ток-шоу «Давай поженимся», где Лариса Гузеева отметила, что у них одинаковые разрез глаз, скулы, линия подбородка, — сообщает 5 канал.
YouTube
Более того, Васильев заявил, что 22 года назад был на родине Алишера в Уфе. И встретился там с некоей дамой, но роман не имел продолжения.
Подогревая интерес публики, Васильев вовсю шутил, называл рэпера сыном, комментируя, что у того есть очевидные недостатки в воспитании. И виноват тут, конечно, непутевый отец, пропавший из жизни сына на 22 года.
В общем, основной сюжет передачи — выбор невесты -остался в стороне. Все забыли о том, что Моргенштерн пришел в студию лишь в качестве поддержки потенциального жениха — своего друга и саунд-продюсера Slava Marlow (Артема Готлиба).
Что касается теста ДНК — то его результат пока так и остался секретом для публики. Листок с ответами никому пока не предъявили.
Как ранее писал «Рамблер», Моргенштерн был раскритикован гражданами Белоруссии. Он прервал концерт в Минске, после того как некто развернул флаг местной оппозиции.
Рэпер призвал зрителей не приплетать политику к его шоу и заявил, что ему «*** (все равно. — Прим. ред.)» на то, что происходит как в Белоруссии, так и в России, и он не хочет притворяться героем-рыцарем.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Васильев , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места ЧП во Внуково
00:24
Появилось видео с места ЧП во Внуково
Происшествия
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
00:21
Задержание террористов в Дагестане попало на видео
Происшествия
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
01:33
Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео
Происшествия
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение