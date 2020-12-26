Васильев и Моргенштерн сдали ДНК-тест на родство 

Удивительное сходство обладающих достаточно нестандартной внешностью историка моды Александра Васильева и популярного рэпера Моргенштерна давно замечено публикой.

А если взглянуть на фотографию Васильева в молодости — вообще одно лицо.

Коллаж из фотографий Васильева и Моргенштерна был показан на ток-шоу «Давай поженимся», где Лариса Гузеева отметила, что у них одинаковые разрез глаз, скулы, линия подбородка, — сообщает 5 канал.

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Более того, Васильев заявил, что 22 года назад был на родине Алишера в Уфе. И встретился там с некоей дамой, но роман не имел продолжения.

Подогревая интерес публики, Васильев вовсю шутил, называл рэпера сыном, комментируя, что у того есть очевидные недостатки в воспитании. И виноват тут, конечно, непутевый отец, пропавший из жизни сына на 22 года.

В общем, основной сюжет передачи — выбор невесты -остался в стороне. Все забыли о том, что Моргенштерн пришел в студию лишь в качестве поддержки потенциального жениха — своего друга и саунд-продюсера Slava Marlow (Артема Готлиба).

Что касается теста ДНК — то его результат пока так и остался секретом для публики. Листок с ответами никому пока не предъявили.

Как ранее писал «Рамблер», Моргенштерн был раскритикован гражданами Белоруссии. Он прервал концерт в Минске, после того как некто развернул флаг местной оппозиции.

Рэпер призвал зрителей не приплетать политику к его шоу и заявил, что ему «*** (все равно. — Прим. ред.)» на то, что происходит как в Белоруссии, так и в России, и он не хочет притворяться героем-рыцарем.