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Москва

Определено будущее Бородиной и Бузовой на телеканале ТНТ 

Ирина Лебедева 1 час назад
Определено будущее Бородиной и Бузовой на телеканале ТНТ
Фото: Instagram
Да, шоу «Дома-2» на ТНТ уже не будет. Судьба проекта, а также его рядовых участников, под большим вопросом.
Но основных звезд — Ксению Бородину и Ольгу Бузову — руководство телеканала терять не хочет. Об этом рассказывает «Комсомольская Правда».
Шоу «Бородина против Бузовой» продолжит свое существование.
Изменится лишь его формат — если ранее перед телезрителями перемывали косточки парам из знаменитой телестройки, то сейчас Ольга с Ксенией будут разбирать громкие истории из жизни обычных граждан.
Возможно, что к ним в студию попадут и бывшие участники «Дома-2».
Так что и Бузова, и Бородина будут продолжать пользоваться бонусами в виде накопленной популярности и зрительской аудитории, заработанными на телестройке.
Как ранее сообщал «Рамблер», самую большую зарплату на «Доме-2» получала Ксения Собчак. Если верить Ксении, ей платили 100 тысяч долларов в месяц.
Сейчас ведущие проекта зарабатывали меньше участников тех лет.
Так, зарплата Влада Кадони составляет не больше 140 тысяч рублей в месяц.
Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают гораздо больше Кадони, но не более 2,1 млн рублей в месяц.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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