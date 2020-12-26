Определено будущее Бородиной и Бузовой на телеканале ТНТ 

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Да, шоу «Дома-2» на ТНТ уже не будет. Судьба проекта, а также его рядовых участников, под большим вопросом.

Шоу «Бородина против Бузовой» продолжит свое существование.

Изменится лишь его формат — если ранее перед телезрителями перемывали косточки парам из знаменитой телестройки, то сейчас Ольга с Ксенией будут разбирать громкие истории из жизни обычных граждан.

Возможно, что к ним в студию попадут и бывшие участники «Дома-2».

Так что и Бузова, и Бородина будут продолжать пользоваться бонусами в виде накопленной популярности и зрительской аудитории, заработанными на телестройке.

Как ранее сообщал «Рамблер», самую большую зарплату на «Доме-2» получала Ксения Собчак . Если верить Ксении, ей платили 100 тысяч долларов в месяц.

Сейчас ведущие проекта зарабатывали меньше участников тех лет.

Так, зарплата Влада Кадони составляет не больше 140 тысяч рублей в месяц.

Ольга Бузова и Ксения Бородина зарабатывают гораздо больше Кадони, но не более 2,1 млн рублей в месяц.