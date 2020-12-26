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Москва

Отец Цымбалюк-Романовской спас театр Джигарханяна 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Отец Цымбалюк-Романовской спас театр Джигарханяна
Фото: РИА Новости
Без помощи зятя у Джигарханяна были бы неприятности. Во всяком случае, родитель Виталины Виктор в этом уверен.
Оказывается, в свое время Армен Борисович взял его на работу в театр инженером по эксплуатации здания.
По словам Виктора, в театре по технической части была просто беда.
Система пожаротушения не работала. На крыше были установлены двухсоткилограммовые лебедки.
При дождях на кровле скапливалось до 10 сантиметров воды и кровля могла обрушиться в любой момент.
Пожарные насосы, которые должны были в случае возгорания тушить помещения театра, не работали.
Инженеру пришлось приводить все это в порядок. Тем самым он спас театр от возможных проблем.
Отец экс-супруги Джигарханяна считает, что виной всему был неуживчивый характер его бывшего зятя.

«Департамент культуры театр не проверял. Это было на ответственности самого Джигарханяна. У него, кажется, всегда был непрофессиональный коллектив. Он выживал всех: от режиссеров и актеров до директоров и инженеров», — цитирует слова мужчины teleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», собственник половины квартиры Армена Джигарханяна бизнесмен Юрий Растегин сообщил о планах превратить жилье в музей народного артиста СССР.
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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
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