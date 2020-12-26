Отец Цымбалюк-Романовской спас театр Джигарханяна 

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Без помощи зятя у Джигарханяна были бы неприятности. Во всяком случае, родитель Виталины Виктор в этом уверен.

Оказывается, в свое время Армен Борисович взял его на работу в театр инженером по эксплуатации здания.

По словам Виктора, в театре по технической части была просто беда.

Система пожаротушения не работала. На крыше были установлены двухсоткилограммовые лебедки.

При дождях на кровле скапливалось до 10 сантиметров воды и кровля могла обрушиться в любой момент.

Пожарные насосы, которые должны были в случае возгорания тушить помещения театра, не работали.

Инженеру пришлось приводить все это в порядок. Тем самым он спас театр от возможных проблем.

Отец экс-супруги Джигарханяна считает, что виной всему был неуживчивый характер его бывшего зятя.

«Департамент культуры театр не проверял. Это было на ответственности самого Джигарханяна. У него, кажется, всегда был непрофессиональный коллектив. Он выживал всех: от режиссеров и актеров до директоров и инженеров», — цитирует слова мужчины teleprogramma.pro.