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Королеву возмутило поведение африканских мужчин 

Украина.ру 2 часа назад
Королеву возмутило поведение африканских мужчин
Фото: Instagram
Певица украинского происхождения Наташа Королева приняла участие в программе «Племя» телеканала «Пятница». По задумке шоу артистка отправилась на Занзибар, чтобы жить там среди местного населения. Отсутствие галантности африканских мужчин поразило артистку сразу после выхода из аэропорта.

«Удивительное дело. На Занзибаре пацаны не помогают тащить вещи. Я пару раз ему намекнула, мол, возьми чемоданчик, но он как-то так… уклонился от этой миссии. Поэтому пру свой чемодан сама», — с таких слов начался первый выпуск «Племени», когда певица вышла из зала прилета.

Потом Королеву посадили в грузовую часть пикапа, причем забраться туда через высокие бортики ей тоже никто не помог. Возмутило артистку и то, что потом ее высадили рядом с океаном и, ничего не сказав, просто уехали.
Не помогали нести вещи и мужчины из племени, которые в итоге встретили ее на берегу, чтобы сопроводить до своих домов, и Королевой снова пришлось тащить чемодан самой по бездорожью.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Занзибар , Танзания
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