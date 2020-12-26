Королеву возмутило поведение африканских мужчин 

Певица украинского происхождения Наташа Королева приняла участие в программе «Племя» телеканала «Пятница». По задумке шоу артистка отправилась на Занзибар , чтобы жить там среди местного населения. Отсутствие галантности африканских мужчин поразило артистку сразу после выхода из аэропорта.

«Удивительное дело. На Занзибаре пацаны не помогают тащить вещи. Я пару раз ему намекнула, мол, возьми чемоданчик, но он как-то так… уклонился от этой миссии. Поэтому пру свой чемодан сама», — с таких слов начался первый выпуск «Племени», когда певица вышла из зала прилета.

Потом Королеву посадили в грузовую часть пикапа, причем забраться туда через высокие бортики ей тоже никто не помог. Возмутило артистку и то, что потом ее высадили рядом с океаном и, ничего не сказав, просто уехали.

Не помогали нести вещи и мужчины из племени, которые в итоге встретили ее на берегу, чтобы сопроводить до своих домов, и Королевой снова пришлось тащить чемодан самой по бездорожью.