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Москва

Собчак раскритиковала жену Тарасова за использование фотошопа 

Газета.Ru и ещё 1 47 минут назад
Собчак уличила жену Тарасова в фотошопе
Фото: ТАСС
Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак уличила жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко в использовании фотошопа. Собчак указала, что на двух фотографиях, одна из которых сделана 16 ноября 2019 года, а другая три дня назад, на Костенко один и тот же купальник, однако его цвет изменен в фотошопе.

"Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять?" — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что девушку игрока сборной Украины пристыдили за откровенные фотографии.
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Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ксения Собчак
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