Собчак уличила жену Тарасова в фотошопе

Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак уличила жену футболиста Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко в использовании фотошопа. Собчак указала, что на двух фотографиях, одна из которых сделана 16 ноября 2019 года, а другая три дня назад, на Костенко один и тот же купальник, однако его цвет изменен в фотошопе.
"Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять?" — написала Собчак в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что девушку игрока сборной Украины пристыдили за откровенные фотографии.