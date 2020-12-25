Собчак высмеяла жену Тарасова за фотошоп купальника

Собчак выложила две фотографии из инстаграма Костенко: первую — за 16 ноября 2019 года, вторую — трехдневной давности. По мнению самой цитируемой журналистки России-2020, Анастасия позирует в одном и том же купальнике, но при этом изменила его цвет в фотошопе.

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