Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Ксения Собчак высмеяла жену Тарасова за фотошоп купальника 

Sport24 1 час назад
Собчак высмеяла жену Тарасова за фотошоп купальника
Фото: РИА Новости
Известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак посмеялась над моделью Анастасией Костенко, которая является женой экс-футболиста сборной России, «Локомотива» и «Рубина» Дмитрия Тарасова.
Собчак выложила две фотографии из инстаграма Костенко: первую — за 16 ноября 2019 года, вторую — трехдневной давности. По мнению самой цитируемой журналистки России-2020, Анастасия позирует в одном и том же купальнике, но при этом изменила его цвет в фотошопе.
скриншот
скриншот

«Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять?» — пошутила Собчак в своем телеграм-канале.

Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Sport24: последние новости
Фигуристка Степанова спела Букину «Я на солнышке лежу», чтобы его успокоить перед выступлением Фигуристка Степанова спела Букину «Я на солнышке лежу», чтобы его успокоить перед выступлением Широков — о решении суда: «Могли и строже наказать» Широков — о решении суда: «Могли и строже наказать» «Саша будет ругаться, но я не устояла». Навка выложила семейное фото с дочкой Жулина «Саша будет ругаться, но я не устояла». Навка выложила семейное фото с дочкой Жулина
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ксения Собчак , Локомотив , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение