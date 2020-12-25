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«Не знаю, как общаться»: Билан рассказал о проблемах с Пугачевой 

Елена Прошина 2 часа назад
«Не знаю, как общаться»: Билан рассказал о проблемах с Пугачевой
Фото: РИА Новости
Певец Дима Билан стал гостем YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» и рассказал о своем «синдроме ученика» и страхе перед Аллой Пугачевой.

«Мне когда нравится кто-то, я включаю дурака иногда. Начинаю говорить невпопад», — отметил певец.

Билан назвал это «синдромом ученика» и объяснил, что с некоторыми артистами (особенно теми, которых он знает с детства) ему сложно.

«Вот когда ты их встречаешь, сразу кажется, что ты студент. Я, например, с Аллой Борисовной общаюсь, немножечко припустив глаза. Я даже как-то ей сказал: «Алла Борисовна, я не знаю, как с вами общаться, вы просто для меня человек из космоса», — рассказал Билан.

В итоге, по его словам, они с Пугачевой все же нашли общий язык.
Как писал «Рамблер», ранее о своих отношениях с Пугачевой рассказал хореограф Егор Дружинин.
Дружинин был одним из постановщиков юбилейного киноконцерта певицы и заявил, что она «может помотать нервы». Он назвал Пугачеву самой сложной знаменитостью из всех, с кем он работал.
Хореограф подчеркнул, что Пугачева никогда не отвергает просто так, она, «отвергая, предлагает», и это единственное, что примиряло его с характером ее работы.
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Егор Дружинин , Алла Пугачева
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