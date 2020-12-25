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Любовь Успенскую затравили в Instagram 

Вероника Полынина 2 часа назад
Любовь Успенскую затравили в Instagram
Фото: РИА Новости
Певицу Любовь Успенскую затравили в Instagram после поздравления официального представителя МИД России Марии Захаровой с днем рождения.
Успенская назвала Захарову «прекрасным человеком», «который приходит на помощь без каких-либо просьб».
Певица отметила, что судьба подарила ей Марию Захарову в тот момент, когда она была «опустошена и обессилена».

«Машенька была одной из тех, кто вдохновил меня на то, чтобы жить, бороться и идти дальше», — призналась Любовь Успенская.

Подписчики артистки, однако, не прониклись искренностью певицы и припомнили ее диссидентское прошлое.

«Сколько можно всем подряд нализывать», «Надо немного себя уважать», «Отписка однозначно. Не ожидала», «Боже! Можно не всем это видеть. Нужно же иметь голову на плечах. Отписываюсь!», «Что сталось с Успенской? Облизывает всех бывших своих врагов и друзей!», «Лучше бы просто пела…», — написали Успенской в комментариях.

«Рамблер» писал, что ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы. Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Захарова , Любовь Успенская , МИД , НТВ
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