Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

Цымбалюк-Романовская обличила Малахова 

Елена Прошина 2 часа назад
Цымбалюк-Романовская обличила Малахова
Фото: РИА Новости
Авторы телешоу «Прямой эфир» предлагали миллионный гонорар бывшей жене актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за появление у его гроба. Об этом она сама сообщила «Дням.ру».
Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Джигарханяна. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. 14 ноября 2020-го актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.
Вчера в эфире канала «Россия» был продемонстрирован эпизод «Прямого эфира», посвященный Джигарханяну. В ходе него ведущий передачи Андрей Малахов выразил удивление тем фактом, что Цымбалюк-Романовская даже не передала венок на похороны экс-супруга.

«Все спрашивают меня, что случилось с Андреем, почему он так опустился…» — заявила она сегодня.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что авторы «Прямого эфира» предлагали ей миллионный гонорар за появление у гроба Джигарханяна. Она отказалась, потому что заподозрила в этом попытку публично ее унизить. Цымбалюк-Романовская выразила уверенность, что приведенная в повышенную готовность охрана не допустила бы ее к гробу.

«Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста», — добавила она.

На днях Цымбалюк-Романовская назвала вторую жену Джигарханяна Татьяну Власову человеком не своего круга и человеком, который всю жизнь проматывал за границей деньги, заработанные ценой здоровья Джигарханяна в России.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Андрей Малахов , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение