Цымбалюк-Романовская обличила Малахова 

Авторы телешоу «Прямой эфир» предлагали миллионный гонорар бывшей жене актера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской за появление у его гроба. Об этом она сама сообщила «Дням.ру».

Цымбалюк-Романовская, как сообщал «Рамблер», была третьей женой Джигарханяна. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. 14 ноября 2020-го актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.

Вчера в эфире канала «Россия» был продемонстрирован эпизод «Прямого эфира», посвященный Джигарханяну. В ходе него ведущий передачи Андрей Малахов выразил удивление тем фактом, что Цымбалюк-Романовская даже не передала венок на похороны экс-супруга.

«Все спрашивают меня, что случилось с Андреем, почему он так опустился…» — заявила она сегодня.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что авторы «Прямого эфира» предлагали ей миллионный гонорар за появление у гроба Джигарханяна. Она отказалась, потому что заподозрила в этом попытку публично ее унизить. Цымбалюк-Романовская выразила уверенность, что приведенная в повышенную готовность охрана не допустила бы ее к гробу.

«Очевидно, невозможность сенсации так взбесила ведущего, что он так и не смог успокоиться, хотя прошло уже 40 дней со смерти артиста», — добавила она.