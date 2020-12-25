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Москва

«Кровища течет»: экс-солистка «Тату» пожаловалась на избиение 

Елена Прошина 2 часа назад
Экс-солистка «Тату» пожаловалась на избиение
Фото: РИА Новости
Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, как ее жестоко избили в Турции. Певица отметила, что в результате медикам пришлось собирать ее лицо «по частям».
Недавно у Волковой появился новый бойфренд. Мужчина жил в Турции и хорошо относился к ее детям от предыдущего брака. После того, как артистка узнала, что у неё нашли рак, ситуация изменилась. Волковой приходилось постоянно летать из России в Турцию и обратно, поэтому в определенный момент она заявила возлюбленному, что устала «разрываться». Казалось, мужчина принял ее решение поставить отношения на паузу с пониманием. Спустя полгода он объявился: пригласил погостить детей певицы и ее саму, чтобы поговорить о будущем. По прилете в Турцию на Волкову напали и начали избивать.

«Кровища течет, челюсть съехала, я не могла разговаривать. Понимала, что у меня даже нет зубов», — поделилась воспоминанием артистка.

Позже медики диагностировали у нее перелом лицевого сустава. Чтобы вернуть ей прежний облик, врачи поставили ей 4 пластины и 16 болтов. Обращаться с заявлением в полицию Волкова не стала. Она пояснила, что ее избили из-за того, что бойфренд ее приревновал. На ток-шоу она заявила, что агрессор звонит ей с угрозами до сих пор.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Волкова призналась, что практически потеряла голос после операции по удалению раковой опухоли. О том, что она страдает тяжелым заболеванием, певица узнала в 2012 году. Медики диагностировали у нее рак щитовидной железы и рекомендовали хирургическое вмешательство. Во время операции хирург задел нерв голосовых связок, в результате артистка практически потеряла голос. Однако она решила бороться с последствиями недуга. Певица обратилась за помощью к немецким и корейским специалистам. Последние вернули Волковой способность говорить и даже петь.
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Шоу-бизнес , Юлия Волкова
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