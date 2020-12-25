Дочь Успенской сделала заявление после ссоры с матерью 

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пожелала забыть все обиды и обрести умиротворение. Об этом она заявила в Instagram.

«Рамблер» писал, что ранее Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее дочь Татьяна Плаксина в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ обвинила мать в том, что та запирала ее на ключ, и даже душила. Сама певица рассказала, что «душевное состояние дочери пошатнулось» после серьезной травмы. Позднее стало известно, что Татьяна Плаксина извинилась перед матерью и уехала в США.

Сегодня Татьяна Плаксина опубликовала в своем аккаунте в соцсети фотографию с матерью.

«Время бежит неумолимо, и я хочу пожелать каждому правильно зафиналить год! Забыть все обиды, разрушающие нас изнутри и обрести умиротворение» — подписала она снимок.

В комментариях к записи интернет пользователи отметили, что обиды действительно мешают жить, призвали Плаксину начать новый год с прощения и наладить отношения с матерью.