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Москва

Ярмольник заявил о вынужденной «проституции» артистов 

Елена Прошина 23 минуты назад
Ярмольник заявил о вынужденной «проституции» артистов
Фото: РИА Новости
Актер Леонид Ярмольник отметил, что актерская профессия «стоит на воровстве» и артисты вынуждены не брезговать ничем, чтобы их снимали. Об этом он заявил в интервью YouTube-канала «RTVI Развлечения».
По словам Ярмольника, артистов иногда называют проститутками.

«Потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем, (…) если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, никто никогда тебя уже и не позовет», — пояснил он.

Актер отметил, что актерство тесно связано с воровством, «которое начинает работать только когда, когда ты умеешь это присвоить».
Ярмольник признался, что «подворовывал» как у голливудских актеров Джека Николсона и Дастина Хоффмана, так и у советских заезд кино Михаила Ульянова, Юрия Яковлева и Николая Гриценко.
«Рамблер» писал, что ранее актер Леонид Ярмольник вынужден был шутливо оправдываться после того, как на одной из вечеринок в Москве обнял и поцеловал в щеку оперную диву Анну Нетребко.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Гриценко , Михаил Ульянов , Леонид Ярмольник , Анна Нетребко , Юрий Яковлев , Джек Николсон , Дастин Хоффман
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