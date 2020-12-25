Ярмольник заявил о вынужденной «проституции» артистов 

Актер Леонид Ярмольник отметил, что актерская профессия «стоит на воровстве» и артисты вынуждены не брезговать ничем, чтобы их снимали. Об этом он заявил в интервью YouTube-канала «RTVI Развлечения».
По словам Ярмольника, артистов иногда называют проститутками.
«Потому что они подлаживаются под клиента и не брезгуют ничем, (…) если быть совсем избирательным, за что меня жена иногда ругает, никто никогда тебя уже и не позовет», — пояснил он.
Актер отметил, что актерство тесно связано с воровством, «которое начинает работать только когда, когда ты умеешь это присвоить».
Ярмольник признался, что «подворовывал» как у голливудских актеров Джека Николсона и Дастина Хоффмана, так и у советских заезд кино Михаила Ульянова, Юрия Яковлева и Николая Гриценко.
«Рамблер» писал, что ранее актер Леонид Ярмольник вынужден был шутливо оправдываться после того, как на одной из вечеринок в Москве обнял и поцеловал в щеку оперную диву Анну Нетребко.