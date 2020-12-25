Цымбалюк-Романовская обрушилась на актеров 

Советские актеры спиваются и продают ум, честь, совесть и репутацию. Об этом бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в своем инстаграме.

Вчера она опубликовала селфи, на котором экс-супруг целует ее в щеку. В подписи к нему Цымбалюк-Романовская написала, что представители некогда великой эпохи советского кинематографа, актеры, в настоящее время унижают себя и хоронят последнюю память о том искусстве ради «рюмки и сосиски, картошки и селедки» — спиваются и продают кого угодно, а также свой ум, честь, совесть и репутацию.

«Я понимаю, что артисты сидят без работы, а здесь такое: давайте мы вам заплатим, а вы польете грязью Виталину. И что мы увидели? Как говорил Армен: "сильно помятых людей" и "*** (лобковых вшей. — Прим. ред.)", которые, возможно, видели его когда-то из-за спин массовки», — заявила она.

Цымбалюк-Романовская высказала мнение, что Джигарханяну всегда завидовали, в том числе его браку с ней, потому что тот смог позволить себе жениться в 80 лет на любимой женщине, тогда как завистники живут «со своими *** (проститутками. — Прим. ред.)».