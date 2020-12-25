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Москва

Цымбалюк-Романовская обрушилась на актеров 

Елена Прошина 38 минут назад
Цымбалюк-Романовская обрушилась на актеров
Фото: РИА Новости
Советские актеры спиваются и продают ум, честь, совесть и репутацию. Об этом бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила в своем инстаграме.
Вчера она опубликовала селфи, на котором экс-супруг целует ее в щеку. В подписи к нему Цымбалюк-Романовская написала, что представители некогда великой эпохи советского кинематографа, актеры, в настоящее время унижают себя и хоронят последнюю память о том искусстве ради «рюмки и сосиски, картошки и селедки» — спиваются и продают кого угодно, а также свой ум, честь, совесть и репутацию.

«Я понимаю, что артисты сидят без работы, а здесь такое: давайте мы вам заплатим, а вы польете грязью Виталину. И что мы увидели? Как говорил Армен: "сильно помятых людей" и "*** (лобковых вшей. — Прим. ред.)", которые, возможно, видели его когда-то из-за спин массовки», — заявила она.

Цымбалюк-Романовская высказала мнение, что Джигарханяну всегда завидовали, в том числе его браку с ней, потому что тот смог позволить себе жениться в 80 лет на любимой женщине, тогда как завистники живут «со своими *** (проститутками. — Прим. ред.)».

«Короче говоря, я считаю своим долгом сохранение исторической и культурной памяти той эпохи, на которой я выросла. Я обещаю его выполнять. Для меня навсегда лучшим и великим останется то время, когда каждый работник культуры мог называться интеллигенцией. Представьте, еще каких-то 20-30 лет назад это было. Что же вы так себя унижаете, господа несостоявшиеся?» — подытожила она.

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Шоу-бизнес , Армен Джигарханян
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