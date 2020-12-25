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Москва

Беременная Лена Перминова снялась обнаженной 

Экспресс газета 1 час назад
Беременная Лена Перминова снялась обнаженной
Фото: Instagram
Откровенное фото светская львица выложила на суд подписчиков личного микроблога
34-летняя российская модель Елена Перминова уже много лет живет в гражданском браке с 61-летним миллиардером Александром Лебедевым. На данный момент пара воспитывает троих совместных детей. Но уже совсем скоро в звездном семействе ожидается пополнение.
Своей радостью многодетная мама решила поделиться с собственными подписчиками, проиллюстрировав пост обнаженным снимком. По словам светской львицы, она и ее возлюбленный не собираются останавливаться на достигнутом. По всей видимости, бизнесмен и Лена не пользуются средствами предохранения, радуясь, что их дружная семья становится только больше.

«У меня как в семье священника — сколько детей Бог пошлет, столько и будет интересно, каким будет результат «итого». Вообще, не перестаю удивляться возможностям женского тела — меняться и восстанавливаться после беременности. Вот уже в четвёртый раз, а всегда радуюсь как в первый и очень нравлюсь себе в этом состоянии, правда до определённого момента», -призналась модель на своей странице в Instagram.

По слухам, знакомство 18-летней провинциалки и олигарха произошло после неприятного инцидента. Каким-то образом начинающая модель стала фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками. На тот момент Лебедев занимал депутатское кресло и решил взять шефство над попавшей в нехорошую историю девушкой. В итоге будущая многодетная мать отделалась условной судимостью, а чуть позже обвинения с нее были сняты и вовсе.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Лебедев , Елена Перминова
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