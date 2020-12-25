Беременная Лена Перминова снялась обнаженной 

«У меня как в семье священника — сколько детей Бог пошлет, столько и будет интересно, каким будет результат «итого». Вообще, не перестаю удивляться возможностям женского тела — меняться и восстанавливаться после беременности. Вот уже в четвёртый раз, а всегда радуюсь как в первый и очень нравлюсь себе в этом состоянии, правда до определённого момента», -призналась модель на своей странице в Instagram.