Экс-любовница Тарзана посочувствовала Королевой 

«Смотрела, и сердце кровью обливалось, хотя вы, наверное, как всегда, не поверите… Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но к сожалению, ничего из этого не вышло…» — цитирует Шульженко «Пятый канал».