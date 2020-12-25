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Экс-любовница Тарзана посочувствовала Королевой 

Газета.Ru 58 минут назад
Экс-любовница Тарзана посочувствовала Королевой
Фото: @anastasiya.shulzhenko/Instagram
Актриса Анастасия Шульженко, публично назвавшая себя любовницей артиста Сергея «Тарзана» Глушко, в Instagram посочувствовала супруге шоумена — певице Наталье Королевой.
По словам Шульженко, она смотрит шоу «Племя» с участием артистки.

«Смотрела, и сердце кровью обливалось, хотя вы, наверное, как всегда, не поверите… Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но к сожалению, ничего из этого не вышло…» — цитирует Шульженко «Пятый канал».

Летом 2020 года стало известно о том, что Глушко изменил жене. Анастасия утверждала, что ждет от него ребенка, но информация о беременности не подтвердилась. Позже Тарзан и Королева заявили, что стали жертвами мошенников, решивших обогатиться на их семейном скандале.
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Шоу-бизнес , Анастасия Шульженко , Наталья Королева
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