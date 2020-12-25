Экс-любовница Тарзана посочувствовала Королевой 

Актриса Анастасия Шульженко, публично назвавшая себя любовницей артиста Сергея «Тарзана» Глушко, в Instagram посочувствовала супруге шоумена — певице Наталье Королевой.
По словам Шульженко, она смотрит шоу «Племя» с участием артистки.
«Смотрела, и сердце кровью обливалось, хотя вы, наверное, как всегда, не поверите… Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но к сожалению, ничего из этого не вышло…» — цитирует Шульженко «Пятый канал».
Летом 2020 года стало известно о том, что Глушко изменил жене. Анастасия утверждала, что ждет от него ребенка, но информация о беременности не подтвердилась. Позже Тарзан и Королева заявили, что стали жертвами мошенников, решивших обогатиться на их семейном скандале.