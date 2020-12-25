Галкин вспомнил свою несбывшуюся мечту

Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал поклонникам о своей несбывшейся мечте детства после того, как в компании детей подготовил елку к новогодним праздникам.

Новый год для многих российских семей является тем праздником, который объединяет несколько поколений вокруг главного своего символа — зеленой елки. Не стала исключением и семья телеведущего, сплотившаяся для придания интерьеру замка в деревне Грязь праздничного облика.

О проделанной работе Галкин отчитался, разместив в своем микроблоге в социальной сети Instagram фотографию с Гарри и Лизой. Все трое на опубликованном снимке позируют на фоне нарядной елки, переливающейся всеми оттенками праздника.

В описании к фотографии Галкин признался, что в детстве мечтал о крутом велосипеде. Для реализации задуманного будущий телеведущий начал копить деньги, однако инфляция не оставила Галкину ни единого шанса.

"Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму… но к тому моменту велосипед уже стоил дороже, — вспоминает муж певицы Аллы Пугачевой. — Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло".

Позднее Instagram-аккаунт Галкина пополнился новым снимком, на котором Лиза и Гарри предстали в строгих нарядах. На сыне Галкина и Пугачевой можно увидеть черный костюм, надетый поверх белой сорочки, в то время как Лиза на фото позирует в очаровательном клетчатом пиджаке и юбке.