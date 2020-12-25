Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Максим Галкин вспомнил свою несбывшуюся мечту 

Слово и Дело 1 час назад
Галкин вспомнил свою несбывшуюся мечту
Фото: РИА Новости
Юморист и телеведущий Максим Галкин рассказал поклонникам о своей несбывшейся мечте детства после того, как в компании детей подготовил елку к новогодним праздникам.
Новый год для многих российских семей является тем праздником, который объединяет несколько поколений вокруг главного своего символа — зеленой елки. Не стала исключением и семья телеведущего, сплотившаяся для придания интерьеру замка в деревне Грязь праздничного облика.
О проделанной работе Галкин отчитался, разместив в своем микроблоге в социальной сети Instagram фотографию с Гарри и Лизой. Все трое на опубликованном снимке позируют на фоне нарядной елки, переливающейся всеми оттенками праздника.
В описании к фотографии Галкин признался, что в детстве мечтал о крутом велосипеде. Для реализации задуманного будущий телеведущий начал копить деньги, однако инфляция не оставила Галкину ни единого шанса.

"Ребенком я был серьезным, поэтому начал копить деньги на велик и даже собрал нужную сумму… но к тому моменту велосипед уже стоил дороже, — вспоминает муж певицы Аллы Пугачевой. — Моя мечта не сбылась, и я даже не понял, как так вышло".

Позднее Instagram-аккаунт Галкина пополнился новым снимком, на котором Лиза и Гарри предстали в строгих нарядах. На сыне Галкина и Пугачевой можно увидеть черный костюм, надетый поверх белой сорочки, в то время как Лиза на фото позирует в очаровательном клетчатом пиджаке и юбке.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Слово и Дело: последние новости
Пожилая подруга Шаляпина оттаскала за волосы его бывшую любовницу Пожилая подруга Шаляпина оттаскала за волосы его бывшую любовницу Калининградский бизнесмен рассказал подробности «избиения» Прилучного Калининградский бизнесмен рассказал подробности «избиения» Прилучного Волочкова раскрыла неожиданные подробности смерти Валентина Гафта Волочкова раскрыла неожиданные подробности смерти Валентина Гафта
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение