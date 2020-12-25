ЛаБаф пройдет интенсивную терапию после обвинений в насилии

Американский актер Шайа ЛаБаф собрался пройти интенсивную терапию после того, как бывшая возлюбленная, певица FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) обвинила его в насилии. Об этом сообщает Variety.

Для судебных разбирательств с исполнительницей артист нанял знаменитого адвоката Шон Холли. Юристка заявила, что ее клиент нуждается в помощи и знает об этом. «Мы активно ищем интенсивное и долгосрочное стационарное лечение, в котором он остро нуждается», — сказала Холли. Она добавила, что актер желает исправить свои ошибки.

Сам ЛаБаф признал, что вел себя абьюзивно по отношению к бывшей возлюбленной. При этом он отметил, что не все из ее обвинений правдивы.