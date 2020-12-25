Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

Шайа ЛаБаф собрался пройти интенсивную терапию после обвинений в насилии 

Lenta.ru 14 минут назад
ЛаБаф пройдет интенсивную терапию после обвинений в насилии
Фото: globallookpress.com
Американский актер Шайа ЛаБаф собрался пройти интенсивную терапию после того, как бывшая возлюбленная, певица FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) обвинила его в насилии. Об этом сообщает Variety.
Для судебных разбирательств с исполнительницей артист нанял знаменитого адвоката Шон Холли. Юристка заявила, что ее клиент нуждается в помощи и знает об этом. «Мы активно ищем интенсивное и долгосрочное стационарное лечение, в котором он остро нуждается», — сказала Холли. Она добавила, что актер желает исправить свои ошибки.
Сам ЛаБаф признал, что вел себя абьюзивно по отношению к бывшей возлюбленной. При этом он отметил, что не все из ее обвинений правдивы.
11 декабря стало известно, что FKA twigs подала на ЛаБафа в суд. Как утверждается в иске, во время романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял исполнительницу, применял физическое и эмоциональное насилие. Кроме того, он намеренно заразил ее венерическим заболеванием. Позднее FKA twigs поддержала певица Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Последние новости
ВКС России получили первый серийный Су-57 ВКС России получили первый серийный Су-57 Российскому чиновнику-миллиардеру Шестуну дали 15 лет за коррупцию Российскому чиновнику-миллиардеру Шестуну дали 15 лет за коррупцию Песков внес ясность насчет сокращения новогодних каникул Песков внес ясность насчет сокращения новогодних каникул
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
00:53
Видео финальных испытаний нового корвета РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение