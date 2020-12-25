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Мечтающая стать мужчиной дочь Анджелины Джоли сбрила волосы 

Экспресс газета 1 час назад
Мечтающая стать мужчиной дочь Джоли сбрила волосы
Фото: Mayer/face to face
В Сети появились новые кадры актрисы Анджелины Джоли и ее дочери Шайло Джоли-Питт. На фотографии видно, что девочка сделала очень короткую мужскую стрижку, почти полностью сбрив волосы на висках.
Напомним, что еще несколько лет назад в Сети стали замечать, что Шайло начала коротко стричься и одевается как мальчик. Позже стало известно, что девочка уже якобы серьезно задумалась о том, чтобы сменить пол, а в прошлом году в СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли полностью поддержала решение дочери стать мужчиной.
По некоторым данным, Шайло еще в 13-летнем возрасте начала принимать гормоны и постепенно готовится к смене пола. Однако спустя какое-то время инсайдеры сообщили, что девушка поменяла свое мнение. Да и папарацци начали замечать изменения во внешнем виде Шайло, которая даже начала носить женские вещи. Судя по всему, девочка так до конца и не определилась с тем, хочет ли она в будущем менять пол или нет.
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Шоу-бизнес , Анджелина Джоли
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