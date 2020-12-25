Мечтающая стать мужчиной дочь Джоли сбрила волосы

По некоторым данным, Шайло еще в 13-летнем возрасте начала принимать гормоны и постепенно готовится к смене пола. Однако спустя какое-то время инсайдеры сообщили, что девушка поменяла свое мнение. Да и папарацци начали замечать изменения во внешнем виде Шайло, которая даже начала носить женские вещи. Судя по всему, девочка так до конца и не определилась с тем, хочет ли она в будущем менять пол или нет.