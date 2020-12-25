Дочь Федосеевой-Шукшиной поздравила мать с разводом

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Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга в беседе с ФАН высказалась о разводе актрисы с продюсером группы «На-На» Бари Алибасовым.

Ольга поздравила мать с разводом, но заподозрила, что Федосеевой-Шукшиной придется иметь дело с Алибасовым.

«Бари Каримович — мастер черного пиара. Наверное, еще что-то будет, но, в принципе, душа уже освобождена», — сказала она.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов дали трещину, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику. Договор дарения, уточняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На спорное имущество был наложен арест.