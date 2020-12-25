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«Непонятно, как выживать»: Найк Борзов рассказал об убытках во время пандемии 

Газета.Ru 11 минут назад
Найк Борзов рассказал об убытках во время пандемии
Фото: Газета.ru
Рок-музыкант Найк Борзов в беседе с ФАН рассказал, что считает несправедливым отсутствие мер помощи для артистов в России во время пандемии коронавируса.
Он указал на то, что музыкальная индустрия терпит серьезные убытки во время пандемии.

«Творчество — это прекрасно, но людям надо жить и есть как-то. Уже прошел целый год, и творчество уже не так радует, как в начале пандемии. Запись песен, создание видеоклипов — оно, конечно, классное, но это тоже стоит денег, и за это нужно платить. Прошел год, а концертов все нет, непонятно, как выживать музыкантам в таких условиях», — признался он.

При этом Борзов продолжает выступать онлайн, в частности в рамках благотворительных проектов.

«Отношусь к этому не так, как к живым концертам, отношусь к этому как к выступлению перед камерами без зрителей. Это совсем другое», — не скрывает он.

Ранее на убытки жаловались Николай Басков, Валерий Меладзе, Лев Лещенко.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Найк Борзов , Валерий Меладзе , Лев Лещенко , Николай Басков
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