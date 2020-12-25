Экс-жене Джигарханяна предлагали миллион рублей за появление у его гроба

«Понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем, так как повышенная готовность охраны явно предназначалась для меня, учитывая малое количество людей и отсутствие официальных лиц, пришедших на прощание с Джигарханяном».