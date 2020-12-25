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Москва

Цымбалюк-Романовской предлагали миллион рублей за появление у гроба Джигарханяна 

Teleprogramma.pro 35 минут назад
Экс-жене Джигарханяна предлагали миллион рублей за появление у его гроба
Фото: globallookpress.com
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что люди из программы телеведущего Андрея Малахова предлагали ей миллион рублей, чтобы она пришла на похороны своего бывшего мужа — народного артиста Армена Джигарханяна. По ее словам, она наотрез отказалась, отказавшись от приличной суммы.

«Понимала, что меня хотят публично унизить на камеру. Я по-прежнему уверена, что меня бы не допустили к гробу попрощаться с бывшим мужем, так как повышенная готовность охраны явно предназначалась для меня, учитывая малое количество людей и отсутствие официальных лиц, пришедших на прощание с Джигарханяном».

Виталина Цымбалюк-Романовская Как отметила Цымбалюк-Романовская, она слышала недавние слова Малахова, который обвинил ее в том, что она даже венок не передала на похороны бывшего супруга. По ее словам, такие слова в эфире Малахов говорит, потому что она лишила его сенсации. По ее мнению, даже спустя сорок дней после смерти Джигарханяна телеведущий не может успокоиться и пытается ей отомстить, сообщают Dni.ru.
Напомним, что Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей женой народного артиста. Их официальный брак просуществовал чуть меньше двух лет. Смотрите также:
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Армен Джигарханян , Дни.Ру
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