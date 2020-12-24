Ахеджакова заявила о проблемах со здоровьем Гафта после суицида дочери

«Однажды я его спросила: «Валечка, у тебя ноги отнимаются и руки не унять. Это у тебя случилось так после того, что случилось с твоей дочечкой?». Он ответил: «Да»» Это было такое глубокое для него потрясение и такая страшная трагедия», — рассказала Ахеджакова.