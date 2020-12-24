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Москва

Ахеджакова назвала причину болезней и страданий Гафта 

Елена Прошина 1 час назад
Ахеджакова заявила о проблемах со здоровьем Гафта после суицида дочери
Фото: РИА Новости
Автор блога «Поживём-увидим» на платформе «Яндекс. Дзен» опубликовал речь Лии Ахеджаковой, произнесенную на церемонии прощании с Валентином Гафтом. Актриса рассказала, что он не смог оправиться от смерти дочери.
Как сообщал «Рамблер», Валентин Гафт скончался 12 декабря на 85-м году жизни. Летом 2019 года он перенес инсульт.
Ахеджакова напомнила, что его дочь Ольга Елисеева покончила с собой в 2002 году. По словам актрисы, после этого у Гафта начали отниматься ноги.

«Однажды я его спросила: «Валечка, у тебя ноги отнимаются и руки не унять. Это у тебя случилось так после того, что случилось с твоей дочечкой?». Он ответил: «Да»» Это было такое глубокое для него потрясение и такая страшная трагедия», — рассказала Ахеджакова.

По ее словам, после смерти дочери актер начал писать «божественные стихи». Он читал их наизусть, несмотря на подводившую в других моментах память.
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Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Ольга Елисеева
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