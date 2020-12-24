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Москва

Звезду «Ворониных» обманули телефонные мошенники 

Елена Прошина 1 час назад
Звезду «Ворониных» обманули телефонные мошенники
Фото: kino-teatr.ru
Актриса Ольга Милоянина попалась на удочку аферистов, сообщает издание «Дни.ру». Звезда сериалов «Воронины» и «Кто в доме хозяин?» поверила мошеннику, выдавшему себя за сотрудника банка.
39-летняя Милоянина не заподозрила неладное, когда мужской голос в трубке представился сотрудником службы безопасности кредитной организации, где у нее открыт счет, и заявил, что ее сбережения оказались под угрозой. Он настоятельно рекомендовал актрисе перевести деньги в другую финансовую организацию и вызвался ей в этом помочь. Артистка выполнила всё, что просил мужчина, совершила все указанные им операции и в результате потеряла почти полумиллиона рублей.
Милоянина написала заявление в полицию. Правоохранители занялись расследованием преступления.
Жертвами телефонных аферистов периодически становятся разные известные личности. Например, телеведущая Татьяна Лазарева. Злоумышленники также представились ей сотрудниками российского банка, с котором сотрудничает звезда, и посоветовали ей тщательнее защитить свои сбережения. В результате артистка передала злоумышленникам данные своих кредитных карт и лишилась части накоплений.
В начале года звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер пожаловалась поклонникам, что стала жертвой телефонного мошенничества. Актриса по совету псевдо-сотрудника банка установила на свой смартфон приложение, с помощью которого злоумышленники получили доступ к ее счетам и похитили крупную сумму.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Ольга Милоянина , Зоя Бербер
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