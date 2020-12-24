Звезду «Ворониных» обманули телефонные мошенники 

Актриса Ольга Милоянина попалась на удочку аферистов, сообщает издание «Дни.ру» . Звезда сериалов «Воронины» и «Кто в доме хозяин?» поверила мошеннику, выдавшему себя за сотрудника банка.

39-летняя Милоянина не заподозрила неладное, когда мужской голос в трубке представился сотрудником службы безопасности кредитной организации, где у нее открыт счет, и заявил, что ее сбережения оказались под угрозой. Он настоятельно рекомендовал актрисе перевести деньги в другую финансовую организацию и вызвался ей в этом помочь. Артистка выполнила всё, что просил мужчина, совершила все указанные им операции и в результате потеряла почти полумиллиона рублей.

Милоянина написала заявление в полицию. Правоохранители занялись расследованием преступления.

Жертвами телефонных аферистов периодически становятся разные известные личности. Например, телеведущая Татьяна Лазарева . Злоумышленники также представились ей сотрудниками российского банка, с котором сотрудничает звезда, и посоветовали ей тщательнее защитить свои сбережения. В результате артистка передала злоумышленникам данные своих кредитных карт и лишилась части накоплений.