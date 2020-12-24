Арт-директор Моисеева заявил о его планах поехать в Юрмалу

Певец Борис Моисеев живет в полной гармонии с собой, прекрасно себя чувствует и планирует летом поехать в Юрмалу. Об этом «Вечерней Москве» заявил арт-директор Сергей Горох, опровергнув слухи об ухудшении самочувствия музыканта.
Как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически не появляется на публике.
По словам Гороха, распространяемые в Сети слухи о том, что состояние Моисеева ухудшилось, не соответствуют действительности и расстраивают музыканта.
«Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями», — подчеркнул представитель артиста.
Горох заверил, что певец занимается своим здоровьем и чувствует себя настолько хорошо, «насколько может чувствовать себя человек, перенесший инсульт».
«Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу», — пояснил он.
Представитель певца также добавил, что ежедневно посещает его, а также Моисееву помогает домработница.