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Москва

«В полной гармонии с собой»: Моисеев бежит из России 

Елена Прошина 1 час назад
Арт-директор Моисеева заявил о его планах поехать в Юрмалу
Фото: РИА Новости
Певец Борис Моисеев живет в полной гармонии с собой, прекрасно себя чувствует и планирует летом поехать в Юрмалу. Об этом «Вечерней Москве» заявил арт-директор Сергей Горох, опровергнув слухи об ухудшении самочувствия музыканта.
Как сообщал «Рамблер», в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт. После этого он смог восстановиться и вернулся на сцену, но в 2015 году произошел второй инсульт. Сейчас артист практически не появляется на публике.
По словам Гороха, распространяемые в Сети слухи о том, что состояние Моисеева ухудшилось, не соответствуют действительности и расстраивают музыканта.

«Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями», — подчеркнул представитель артиста.

Горох заверил, что певец занимается своим здоровьем и чувствует себя настолько хорошо, «насколько может чувствовать себя человек, перенесший инсульт».

«Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу», — пояснил он.

Представитель певца также добавил, что ежедневно посещает его, а также Моисееву помогает домработница.
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Шоу-бизнес , Борис Моисеев
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