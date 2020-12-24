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Москва

«Почему я выздоровел — неизвестно»: Александр Ширвиндт переболел COVID-19 

Елена Прошина 1 час назад
Александр Ширвиндт переболел COVID-19
Фото: РИА Новости
Актер и художественный руководитель московского Театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал, что переболел коронавирусом, но до сир пор не знает, смог ли окончательно победить болезнь. Заявление Ширвиндта разместил в Instagram его сын.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о госпитализации 86-летнего Александра Ширвиндта с диагнозом «вирусная пневмония».

«Такая история. Я выздоровел, а почему я выздоровел и выздоровел ли я — неизвестно никому. И мне тоже, так что давайте подождем», — заявил он.

В свою очередь сын Александра Ширвиндта Михаил пошутил, что пока тот выздоравливал, он начал торговать его антителами.

«Не продешеви, ради Бога», — попросил худрук Театра Сатиры.

В комментариях к записи поклонники актера и режиссера пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ширвиндт — народный артист РСФСР. Он играл в театре Ленком, театре на Малой Бронной, снялся в таких фильмах и сериалах, как «Маленькие комедии большого дома», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Еще раз про любовь», «Ревизор», «Майор „Вихрь“», «12 стульев» и «Самый маленький гном».
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Шоу-бизнес , Александр Ширвиндт
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