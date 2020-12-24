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Разведенный Харламов назвал 2020-й год «отвратительным» 

Елена Прошина 26 минут назад
Разведенный Харламов назвал 2020-й год «отвратительным»
Фото: РИА Новости
Юморист Гарик Харламов на своей странице в Instagram заявил, что у него пропало ощущение новогоднего чуда. Причины резидент Comedy Club, который в 2020-ом году развелся с супругой, ищет в пандемии коронавируса и «глюках» компьютерной игры.
Свой пост в соцсети Харламов назвал «философской минуткой». Сначала он поинтересовался у подписчиков, есть ли у них ощущение нового года, как это было в прошлые года. Юморист заявил, что новогоднее настроение раньше накрывало народ за неделю до праздника: все ждали чуда, обновления и расцвета. Сейчас, по его словам, подобных ощущений он, по крайней мере, не испытывает. Это несмотря на то, что всех новогодних атрибутов: ёлок, гирлянд, «дедов морозов» — в Мосвке хоть отбавляй, отметил комик.

«Это из-за того, что год отвратительный? Короновирус этот е***й … Еще и Киберпанк (компьютерная игра Cyberpunk 2077 — прим. ред.) с**а заглюченный весь», — написал Харламов (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее экс-супруга юмориста актриса Кристина Асмус рассказала, что сама решила бросить супруга. Она отметила, что не единожды подавала на развод, в результате «устала, ушла от мужа и счастлива». Журналисты предположили, что заявление бывшей жены могло расстроить резидента Comedy Club.
Как сообщал «Рамблер», Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе 22 июня, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм «Текст» (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позже источник «Комсомольской правды», знакомый с ситуацией, отметил, что на расставание звезд повлияли регулярные ссоры из-за ремонта в доме. При этом долгое время казалось, что юморист и актриса легко перенесли развод. Оба периодически подшучивали над точкой в отношениях. Например, юморист снялся в ролике на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге с заявлением «развелся». Асмус в свою очередь выложила фото за рулем грузового мотороллера, кузов которого переполнен всевозможными тюками. Актриса подчеркнула, что на снимке запечатлен результат раздела имущества.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Комсомольская правда
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