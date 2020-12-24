Цымбалюк-Романовская раскритиковала Власову за траты

Власова, как сообщал «Рамблер», была второй женой Джигарханяна. Они поженились в 1967 году, а в 2015-м развелись. В 1990-х Власова по настоянию мужа переехала в Даллас, США, и стала присматривать за его домом.

Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. В июне стало известно, что Власова переехала к Джигарханяну в Москву. 14 ноября актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.

«Я не общаюсь с людьми не из своего круга. Я не общаюсь с людьми, которые всю жизнь проматывали за границей деньги, заработанные ценой здоровья Джигарханяна в России», — заявила вчера Цымбалюк-Романовская, говоря о Власовой.

Также она сообщила, что жизнь с Джигарханяном стала основной частью ее личности и биографии, а также что она гордится его внешним видом, востребованностью и ощущением счастья во время брака с ней. Кроме того, Цымбалюк-Романовская заявила, что в последние несколько лет актера довели до ужасного состояния и скрывали это от его друзей, родственников и прессы.