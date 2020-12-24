Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Цымбалюк-Романовская обрушилась на Власову 

Елена Прошина 28 минут назад
Цымбалюк-Романовская раскритиковала Власову за траты
Фото: РИА Новости
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова проматывала его деньги за границей. Об этом другая экс-супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская заявила «СтарХиту».
Власова, как сообщал «Рамблер», была второй женой Джигарханяна. Они поженились в 1967 году, а в 2015-м развелись. В 1990-х Власова по настоянию мужа переехала в Даллас, США, и стала присматривать за его домом.
Цымбалюк-Романовская была третьей женой актера. Они поженились в 2016-м, а в 2017-м развелись. В июне стало известно, что Власова переехала к Джигарханяну в Москву. 14 ноября актер скончался в возрасте 85 лет в результате остановки сердца.

«Я не общаюсь с людьми не из своего круга. Я не общаюсь с людьми, которые всю жизнь проматывали за границей деньги, заработанные ценой здоровья Джигарханяна в России», — заявила вчера Цымбалюк-Романовская, говоря о Власовой.

Также она сообщила, что жизнь с Джигарханяном стала основной частью ее личности и биографии, а также что она гордится его внешним видом, востребованностью и ощущением счастья во время брака с ней. Кроме того, Цымбалюк-Романовская заявила, что в последние несколько лет актера довели до ужасного состояния и скрывали это от его друзей, родственников и прессы.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Армен Джигарханян , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение