Волочкова задолжала ФНС более 300 тысяч рублей 

Одной из представительниц российского шоубиза, проигнорировавшей платежку от ФНС, стала Анастасия Волочкова . Она задолжала 311 тысяч рублей, из них 27 тысяч рублей — за недвижимость в Астрахани . Несколько лет назад выяснилось, что балерина владеет 22 квартирами в этом городе. На днях Волочкова объявила, что намерена избавиться от недвижимости и оставить в Астрахани только одну квартиру.

Кроме того, Анастасия должна налоговой 54 тысячи рублей за квартиру в Санкт-Петербурге и 125 тысяч рублей — за квартиру в Москве.

У лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева накопилось просроченных платежей на сумму 552 тысячи рублей. Скандальный юрист не платит налоги с 2015 года. Половину обозначенной суммы составляют пени.

Актриса Кристина Асмус не платит налог на автомобиль два года подряд. На ее счету задолженность размером 101 тысяча рублей.

Рэпер Джиган недоплатил государству 184 тысячи рублей: 34,5 тысячи рублей за дом, 29 тысяч за земельный участок в Подмосковье, еще 46,5 тысячи — за два автомобиля. Кроме того, за рэпером числятся несколько просрочек за прошлый год.