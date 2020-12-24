Самойлова назвала лучшие подарки мужу 

Лучшие подарки мужу — различные предметы с изображением жены. Об этом супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила в своем инстаграме

Вчера она опубликовала пять фотографий Джигана. На первой он лежит на кровати, застеленной постельным бельем с изображением ее лица, на второй — держит смартфон с тем же изображением, на третьей — собирает пазл с ним же, на четвертой — катит чемодан с ним же, на пятой — пьет из кружки с ним же.

«Лучшие подарки для мужа в 2020 году. Если вы еще не знаете, что подарить своему молодому человеку, у меня есть пара идей», — написала она в подписи к снимкам.

В комментариях рэпер Тимати назвал подарки «топчиком» и получил более трех тысяч лайков. Бизнесвумен Кира Сорокина прислала эмодзи в виде сердца и получила 1,2 тысячи лайков. Танцовщица Елизавета Фукс написала: «Когда ты очень накосячил в 2019 году», и получила 6,7 тысячи лайков.

Рядовые пользователи социальной сети отметили, что, судя по фото, Джиган рад подаркам; что они гениальные; что Самойлова подарила их, чтобы муж «не перепутал». Также ее похвалили за ненавязчивость.

В марте 2020 года, как сообщал «Рамблер», жена Джигана Оксана Самойлова объявила о намерении развестись с ним. Они поженились в 2012 году, в 2011-м завели дочь Ариелу, в 2014-м — дочь Лею, в 2017-м — дочь Майю, а в феврале 2020-го — сына Давида.