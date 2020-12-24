Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Самойлова назвала лучшие подарки мужу 

Вероника Полынина 1 час назад
Самойлова назвала лучшие подарки мужу
Фото: РИА Новости
Лучшие подарки мужу — различные предметы с изображением жены. Об этом супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова сообщила в своем инстаграме.
Вчера она опубликовала пять фотографий Джигана. На первой он лежит на кровати, застеленной постельным бельем с изображением ее лица, на второй — держит смартфон с тем же изображением, на третьей — собирает пазл с ним же, на четвертой — катит чемодан с ним же, на пятой — пьет из кружки с ним же.

«Лучшие подарки для мужа в 2020 году. Если вы еще не знаете, что подарить своему молодому человеку, у меня есть пара идей», — написала она в подписи к снимкам.

В комментариях рэпер Тимати назвал подарки «топчиком» и получил более трех тысяч лайков. Бизнесвумен Кира Сорокина прислала эмодзи в виде сердца и получила 1,2 тысячи лайков. Танцовщица Елизавета Фукс написала: «Когда ты очень накосячил в 2019 году», и получила 6,7 тысячи лайков.
Рядовые пользователи социальной сети отметили, что, судя по фото, Джиган рад подаркам; что они гениальные; что Самойлова подарила их, чтобы муж «не перепутал». Также ее похвалили за ненавязчивость.
В марте 2020 года, как сообщал «Рамблер», жена Джигана Оксана Самойлова объявила о намерении развестись с ним. Они поженились в 2012 году, в 2011-м завели дочь Ариелу, в 2014-м — дочь Лею, в 2017-м — дочь Майю, а в феврале 2020-го — сына Давида.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Комментарии
Шоу-бизнес , Оксана Самойлова , Тимати
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение