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Москва

Почему актрису Негоду называли проституткой 

Елена Прошина 1 час назад
Почему актрису Негоду называли проституткой
Фото: Wikipedia
Актриса Наталья Негода в эфире программы «Мой герой», рассказала, почему ее раньше называли проституткой. Она призналась, что травля была настолько сильной, что ей пришлось бежать из России в США.
По ее словам, всё дело в фильме «Маленькая Вера», в котором она исполнила главную роль. Картина приобрела скандальную известность, как первый советский фильм, в котором был показан половой акт. По сюжету девушка по имени Вера борется за свою любовь, пренебрегая родственными связями. В результате ее отец умирает от сердечного приступа.
Негода заявила, что главная роль в «Маленькой Вере» должна была сделать ее знаменитой, но популярность оказалась скандальной. Многие зрители начали сравнивать актрису с ее экранной героиней, обвиняя в легкомысленном поведении. Началась травля. Артистка стала избегать публичности, но Негоду допекли журналисты. В журнале «Советский экран» ее прозвали проституткой.

«Писали, что где вообще мои родители и как мне не стыдно», — рассказала актриса.

В начале 90-х годов накопившийся негатив стал причиной отъезда Негоды в США. По ее словам, ей необходимо было сменить обстановку, чтобы восстановиться. Там она успела немного поработать актрисой, выучить язык и встретить замечательных людей. В Россию Негода вернулась в 2007 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущая «Матч ТВ» Мария Орзул заявила, что она не проститутка, а просто хочет любви. Скандал вокруг журналистки разразился после того, как в 2015 году ее сфотографировали в автомобиле вместе с нападающим сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Телеведущая впоследствии призналась, что целовалась со спортсменом. На Орзул обрушился шквал негатива. В первую очередь хейтеры указывали на то, что и футболист, и журналистка на то время были не свободны.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Артем Дзюба , Наталья Негода , Мария Орзул , СБОРНАЯ РОССИИ
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