Почему актрису Негоду называли проституткой 

По ее словам, всё дело в фильме «Маленькая Вера», в котором она исполнила главную роль. Картина приобрела скандальную известность, как первый советский фильм, в котором был показан половой акт. По сюжету девушка по имени Вера борется за свою любовь, пренебрегая родственными связями. В результате ее отец умирает от сердечного приступа.

Негода заявила, что главная роль в «Маленькой Вере» должна была сделать ее знаменитой, но популярность оказалась скандальной. Многие зрители начали сравнивать актрису с ее экранной героиней, обвиняя в легкомысленном поведении. Началась травля. Артистка стала избегать публичности, но Негоду допекли журналисты. В журнале «Советский экран» ее прозвали проституткой.

«Писали, что где вообще мои родители и как мне не стыдно», — рассказала актриса.

В начале 90-х годов накопившийся негатив стал причиной отъезда Негоды в США. По ее словам, ей необходимо было сменить обстановку, чтобы восстановиться. Там она успела немного поработать актрисой, выучить язык и встретить замечательных людей. В Россию Негода вернулась в 2007 году.