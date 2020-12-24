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Москва

«Суд удовлетворил иск»: Алибасов официально развелся с женой 

Вероника Полынина 1 час назад
Алибасов официально развелся с женой
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись. Об этом рассказал РИА «Новости» директор Алибасова Вадим Горжанкин.
«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — сообщил он.
По словам Горжанкина, катализатором развода стала квартира, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу, а тот переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря.
Как сообщал «Рамблер», отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной разладились после того, как актриса переписала на супруга свою столичную квартиру. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. После этого артистка решила отсудить свою квартиру обратно. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Бари Алибасова. Суд в итоге постановил вернуть квартиру артистке, однако вместе с тем на нее легло бремя выплатить Сергею Моцарю около 1 миллиона рублей. Продюсер подал апелляцию на решение суда.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Сергей Моцарь , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , РИА Новости
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