Алибасов официально развелся с женой

«Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака», — сообщил он.

По словам Горжанкина, катализатором развода стала квартира, которую Федосеева-Шукшина подарила мужу, а тот переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря

Как сообщал «Рамблер», отношения Алибасова и Федосеевой-Шукшиной разладились после того, как актриса переписала на супруга свою столичную квартиру. Она поручила продюсеру передать жилье внукам после своей смерти. Однако в 2019 году Алибасов продал квартиру своему помощнику Сергею Моцарю. После этого артистка решила отсудить свою квартиру обратно. Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на Бари Алибасова. Суд в итоге постановил вернуть квартиру артистке, однако вместе с тем на нее легло бремя выплатить Сергею Моцарю около 1 миллиона рублей. Продюсер подал апелляцию на решение суда.